Нутрициолог Строков дал совет худеющим - «100% гарантирует потерю веса»





"Потеря веса заключается в поддержании здоровой диеты с большим количеством питательных веществ, а не в ограничении калорий или в том, чтобы проводить всю жизнь в тренажерном зале. Хотите узнать один совет, который может на 100 процентов гарантировать похудение? Это не подсчет калорий и не три часа кардио каждый день, не кето или палео, не прием лекарств или добавок для похудения", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Потеря веса не должна быть запутанной, и, по словам личного тренера, худеющим нужно сделать только одну вещь, чтобы быстро похудеть.Эксперт обещал отличные результаты - как физически, так и морально, - но это не самая легкая затея.Эксперт заявил, что все, что нужно сделать худеющим, — этоЛюдям, сидящим на диете, что если это приходит в сумке, коробке или контейнере, это должно уйти.Продукты, упомянутые врачом, а именно хлеб, крекеры, макароны и замороженные блюда, очень популярны, их можно быстро и легко приготовить. Однако питательная ценность этих продуктов очень низкая и блеклая по сравнению с пользой для здоровья цельных продуктов.Для эффективного похудения Строков посоветовал употреблять в пищу отдельные ингредиенты, такие как мясо, фрукты и овощи, хотя он признал, что не является большим любителем овощей. Отказ от обработанной пищи может способствовать снижению веса у тех, кто регулярно ее ест.Если вы сделаете это, рассчитывайте похудеть и чувствовать себя прекрасно —Ранее МедикФорум писал о пользе воды.

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