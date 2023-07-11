Кардиолог Колиев: давящая боль в груди при нагрузке говорит о болезни сердца

«Не стоит думать, что вы в безопасности, если у вас ничего не болит. Некоторые грозные патологии развиваются бессимптомно, есть даже безболевая форма инфаркта», - предупредил кардиолог Колиев в беседе с aif.ru.

«Признаком проблем c сердечно-сосудистой системой является стенокардия, которая проявляется в виде загрудинной боли при физической нагрузке. Ее можно охарактеризовать такими словами как «давящая» или «жгущая», - поделился специалист.

одышка, возникающая при минимальном усилии, напряжении

усталость и слабость, возникающие от привычных рутинных дел и нагрузок

снижение общей активности человека.

Кардиолог Колиев напомнил, что именно болезни сердца ответственны за большую часть случаев преждевременной смерти среди россиян. Он констатировал, что сердечные патологии, как и многие другие заболевания, способны развиваться без специфических симптомов, не привлекая к себе внимание. Лучшим способом понять, что возникли проблемы с сердцем, является посещение врача и профилактические обследования, подчеркнул специалист.Также медик указал на возможные симптомы больного сердца. В частности, Вячеслав Колиев призвал не игнорировать боль, возникающую в груди при нагрузке и проходящую спустя время самостоятельно.Кардиолог подчеркнул, что болезни сердца могут проявляться симптомами, которые легко спутать с чем-то другим. Вот эти признаки:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты эффективно помогают печени восстанавливаться.

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