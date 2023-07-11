Кардиолог Колиев: давящая боль в груди при нагрузке говорит о болезни сердца

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боль в груди

Кардиолог Вячеслав Колиев: болезни сердца могут развиваться и без симптомов.

Кардиолог Колиев напомнил, что именно болезни сердца ответственны за большую часть случаев преждевременной смерти среди россиян. Он констатировал, что сердечные патологии, как и многие другие заболевания, способны развиваться без специфических симптомов, не привлекая к себе внимание. Лучшим способом понять, что возникли проблемы с сердцем, является посещение врача и профилактические обследования, подчеркнул специалист.

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«Не стоит думать, что вы в безопасности, если у вас ничего не болит. Некоторые грозные патологии развиваются бессимптомно, есть даже безболевая форма инфаркта», - предупредил кардиолог Колиев в беседе с aif.ru.

Также медик указал на возможные симптомы больного сердца. В частности, Вячеслав Колиев призвал не игнорировать боль, возникающую в груди при нагрузке и проходящую спустя время самостоятельно.

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«Признаком проблем c сердечно-сосудистой системой является стенокардия, которая проявляется в виде загрудинной боли при физической нагрузке. Ее можно охарактеризовать такими словами как «давящая» или «жгущая», - поделился специалист.

Кардиолог подчеркнул, что болезни сердца могут проявляться симптомами, которые легко спутать с чем-то другим. Вот эти признаки:
  • одышка, возникающая при минимальном усилии, напряжении
  • усталость и слабость, возникающие от привычных рутинных дел и нагрузок
  • снижение общей активности человека.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Вячеслав Колиев
Вячеслав Колиев
Здоровье
врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
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Теги : болезни сердца, признаки болезней сердца, Вячеслав Колиев
Кардиолог Колиев: давящая боль в груди при нагрузке говорит о болезни сердца
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