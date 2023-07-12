Онколог Воробьев: 3 признака, когда вы ходите в туалет, указывают на рак кишечника

«Этот рак обычно имеет меньше симптомов на ранних стадиях болезни, поэтому его труднее обнаружить. К сожалению, это означает, что мы часто видим, что пациентам ставят диагноз позже, чем нам бы хотелось. Рак кишечника наиболее излечим и поддается лечению на ранних стадиях, поэтому крайне важно пройти обследование, если вы заметите какие-либо необычные признаки в своих движениях кишечника», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Изменения в вашем стуле — это может быть диарея, запор или более мягкий стул

Испытываете более частые движения кишечника

Кровь в вашем стуле

Кровотечение из твоего дна.

"К ним относятся обнаружение крови в стуле, изменения в привычках кишечника, необъяснимая потеря веса и боль в животе. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, важно срочно обратиться к врачу общей практики для дальнейшего обследования".

Вздутие живота

Чувство усталости или утомления.

Рак кишечника является четвертым по распространенности видом рака.Она предупредила, что некоторые симптомы появятся при посещении туалета.Есть некоторые важные признаки рака кишечника, на которые следует обратить внимание.Чаще всего кровь в кале бывает от геморроя, особенно если это ярко-красная, свежая кровь.Если вы испытываете какие-либо симптомы рака кишечника, вам следует обратиться к своему лечащему врачу.Ранее МедикФорум писал о дистрофии мозга из-за водки.

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