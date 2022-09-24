Онколог Воробьев: эта проблема с туалетом сигнализирует об опухоли поджелудочной
Как только рак поджелудочной железы перемещается в другие части тела, симптомы могут проявиться в туалете.
Один из признаков распространяющейся опухоли в ваших костях появляется, когда вы идете в туалет номер два и страдаете от запоров.
Гиперкальциемия — высокий уровень кальция — может привести к обезвоживанию, спутанности сознания, болям в животе, а также к запорам.
Запоры связаны не только с прогрессирующим раком поджелудочной железы - этот симптом может проявляться и на более ранних стадиях.
"Изменения в вашем стуле, такие как диарея или запор, могут указывать на смертельную болезнь. Важно отметить, что другие состояния, такие как синдром раздраженного кишечника, также могут вызывать подобные симптомы, поэтому запор не гарантирует, что у вас есть это заболевание. Важно пройти обследование у врача общей практики, если вы испытываете какие-либо признаки рака поджелудочной железы", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев
Другие симптомы рака поджелудочной железы, о которых следует знать, включают:
- Белки ваших глаз или ваша кожа желтеют (желтуха), у вас также может быть кожный зуд, моча темнее и бледнее, чем обычно
- Потеря аппетита или потеря веса
- Чувство усталости или отсутствие энергии
- Высокая температура, ощущение жара или озноба
- Тошнота или рвота
- Диарея, запор или другие изменения в стуле
- Боль в верхней части живота
- Симптомы расстройства желудка, такие как чувство вздутия живота
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