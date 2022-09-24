Онколог Воробьев: эта проблема с туалетом сигнализирует об опухоли поджелудочной

"Изменения в вашем стуле, такие как диарея или запор, могут указывать на смертельную болезнь. Важно отметить, что другие состояния, такие как синдром раздраженного кишечника, также могут вызывать подобные симптомы, поэтому запор не гарантирует, что у вас есть это заболевание. Важно пройти обследование у врача общей практики, если вы испытываете какие-либо признаки рака поджелудочной железы", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев

Белки ваших глаз или ваша кожа желтеют (желтуха), у вас также может быть кожный зуд, моча темнее и бледнее, чем обычно

Потеря аппетита или потеря веса

Чувство усталости или отсутствие энергии

Высокая температура, ощущение жара или озноба

Тошнота или рвота

Диарея, запор или другие изменения в стуле

Боль в верхней части живота

Симптомы расстройства желудка, такие как чувство вздутия живота