Врач Захарова: употребление йогурта помогает снизить высокое давление - как часто его есть

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Врач Захарова: употребление йогурта помогает снизить высокое давление - как часто его есть


В то время как в целом здоровая диета является ключом к снижению кровяного давления, йогурт может помочь проложить путь к снижению давления.


Независимо от того, добавляете ли вы ложку в кашу или используете ее для приготовления заправки для салата, йогурт предлагает больше, чем сливочный удар кальция.
Насыщенный необходимыми минералами и витаминами продукт для завтрака может помочь снизить высокое кровяное давление, также известное как гипертония.

Крайне важно контролировать свое давление, потому что гипертония является предвестником сердечных приступов и инсультов.

К счастью, добавление йогурта в ваше еженедельное меню может помочь проложить путь к более низким уровням.

«Йогурт — это молочный продукт, который содержит минералы, кальций, калий и магний, а также витамин D. Было показано, что эти минералы снижают кровяное давление из-за прямого воздействия на стенки артерий. Кроме того, некоторые аминокислоты казеина и сыворотки, содержащиеся в молочном молоке, действуют как ингибиторы АПФ. Они ингибируют ренин-ангиотензиновую систему — это основная система контроля артериального давления за счет реабсорбции натрия и воды», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.



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Было обнаружено, что у участников исследования с более высоким потреблением йогурта наблюдается умеренное снижение как систолического, так и диастолического артериального давления. Однако эффекты наблюдались только у тех, у кого изначально было высокое кровяное давление.



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Захарова рекомендует выбирать простой йогурт, приготовленный из живых культур, чтобы увеличить потребление пробиотиков.

«Избегайте ароматизированных йогуртов, так как они могут содержать искусственные ароматизаторы, красители, эмульгаторы и подсластители».



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