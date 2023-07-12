Врач Андреева назвала 6 изменений образа жизни, которые предотвратят гипертонию

«Внесение изменений в здоровый образ жизни иногда может помочь снизить ваши шансы получить высокое кровяное давление и помочь снизить ваше кровяное давление, если оно уже высокое. Высокое кровяное давление также иногда вызвано основным состоянием здоровья или приемом определенного лекарства», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Уменьшите количество соли, которую вы едите, и соблюдайте в целом здоровую диету.

Сократите употребление алкоголя.

Похудеть, если у вас избыточный вес.

Регулярно тренируйтесь.

Сократите потребление кофеина.

Бросьте курить.





Диета

Алкоголь

«Алкоголь также содержит много калорий, что заставит вас набрать вес и может еще больше повысить кровяное давление».

Масса

Упражнение

Кофеин

«Если вы большой поклонник кофе, чая или других напитков с высоким содержанием кофеина, таких как кола и некоторые энергетические напитки, подумайте о том, чтобы сократить потребление».

Как и многие другие состояния, высокое кровяное давление, также известное как гипертония, может быть вызвано многими факторами образа жизни, хотя оно также может быть генетическим и связано с вашим возрастом.Соблюдение диеты с низким содержанием жиров, включающей много клетчатки, такой как цельнозерновой рис, хлеб и макароны, а также большое количество фруктов и овощей, также помогает снизить кровяное давление.Андреева рекомендует есть не менее пяти порций фруктов и овощей в день.Распределите употребление алкоголя на три дня или более, если вы выпиваете до 14 единиц в неделю.Избыточный вес заставляет ваше сердце работать с большей нагрузкой, чтобы перекачивать кровь по всему телу, что может привести к повышению артериального давления.Регулярные физические упражнения важны для вашего общего состояния здоровья и благополучия, но они особенно помогают снизить кровяное давление, поддерживая сердце и кровеносные сосуды в хорошем состоянии.Употребление более четырех чашек кофе в день «может» повысить кровяное давление.Ранее МедикФорум писал о дистрофии мозга из-за водки.

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