Врач Андреева назвала 6 изменений образа жизни, которые предотвратят гипертонию

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Врач Андреева назвала 6 изменений образа жизни, которые предотвратят гипертонию


Если гипертонию не лечить, это может иметь серьезные последствия, а высокое кровяное давление может привести к неотложным состояниям, таким как инсульты и сердечные приступы.


Как и многие другие состояния, высокое кровяное давление, также известное как гипертония, может быть вызвано многими факторами образа жизни, хотя оно также может быть генетическим и связано с вашим возрастом.


«Внесение изменений в здоровый образ жизни иногда может помочь снизить ваши шансы получить высокое кровяное давление и помочь снизить ваше кровяное давление, если оно уже высокое. Высокое кровяное давление также иногда вызвано основным состоянием здоровья или приемом определенного лекарства», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


Внесите шесть изменений в образ жизни, чтобы предотвратить и снизить высокое кровяное давление:

  • Уменьшите количество соли, которую вы едите, и соблюдайте в целом здоровую диету.
  • Сократите употребление алкоголя.
  • Похудеть, если у вас избыточный вес.
  • Регулярно тренируйтесь.
  • Сократите потребление кофеина.
  • Бросьте курить.


Диета


Соблюдение диеты с низким содержанием жиров, включающей много клетчатки, такой как цельнозерновой рис, хлеб и макароны, а также большое количество фруктов и овощей, также помогает снизить кровяное давление.


Андреева рекомендует есть не менее пяти порций фруктов и овощей в день.


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Алкоголь


Распределите употребление алкоголя на три дня или более, если вы выпиваете до 14 единиц в неделю.

«Алкоголь также содержит много калорий, что заставит вас набрать вес и может еще больше повысить кровяное давление».

Масса


Избыточный вес заставляет ваше сердце работать с большей нагрузкой, чтобы перекачивать кровь по всему телу, что может привести к повышению артериального давления.


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Упражнение


Регулярные физические упражнения важны для вашего общего состояния здоровья и благополучия, но они особенно помогают снизить кровяное давление, поддерживая сердце и кровеносные сосуды в хорошем состоянии.

Кофеин


Употребление более четырех чашек кофе в день «может» повысить кровяное давление.

«Если вы большой поклонник кофе, чая или других напитков с высоким содержанием кофеина, таких как кола и некоторые энергетические напитки, подумайте о том, чтобы сократить потребление».



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