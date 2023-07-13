Онколог Воробьев: дефицит фолиевой кислоты увеличивает риск рака кишечника

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Онколог Воробьев: дефицит фолиевой кислоты увеличивает риск рака кишечника


Витамины и минералы жизненно важны, когда речь идет о поддержании здоровья нашего организма. Соблюдение диеты с низким содержанием определенных питательных веществ может иметь заметный эффект, а некоторые недостатки вызывают изнурительные симптомы.


"Исследования показали, что низкий уровень фолиевой кислоты, также известной как витамин B9, на самом деле может увеличить риск развития рака кишечника", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.


Рак кишечника или колоректальный рак относится к раку, который начался в толстой кишке, включая толстую кишку и прямую кишку.

Дефицит фолиевой кислоты и рак кишечника


Дефицит фолиевой кислоты может вызвать серьезные осложнения, включая рак кишечника.


Недостаток витаминов: при низком уровне фолиевой кислоты (В9), повышается риск рака и болезней сердца


В многопараметрической модели наблюдалось значительное снижение риска развития рака полости рта и глотки, пищевода, верхних отделов пищеварительного тракта, толстой кишки и почек для самого высокого по сравнению с самым низким квартилем потребления фолиевой кислоты с пищей.

Результаты не только подтверждают более ранние данные о снижении риска колоректального рака и рака пищевода при высоком потреблении фолиевой кислоты с пищей, но также предполагают снижение риска некоторых других видов рака.


Дефицит этого витамина есть у каждого десятого пожилого - вызывает «повреждение ДНК и приводит к раку»


Симптомы дефицита фолиевой кислоты


Независимо от того, существует ли определенная связь между фолиевой кислотой и раком кишечника, ее дефицит может вызвать ряд проблем.

Это может привести к анемии, когда в организме недостаточно здоровых эритроцитов, что приводит к:
  • Бледность
  • Одышка (одышка)
  • Раздражительность
  • Головокружение.
Вы также можете испытать:
  • Нежный, красный язык
  • Язвы во рту или язвы во рту
  • Сниженное чувство вкуса
  • Потеря памяти
  • Трудности с концентрацией внимания
  • Путаница
  • Проблемы с суждением
  • Недостаток энергии
  • Мышечная слабость
  • Депрессия
  • Потеря веса
  • Диарея.


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