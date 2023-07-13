Онколог Воробьев: дефицит фолиевой кислоты увеличивает риск рака кишечника
Витамины и минералы жизненно важны, когда речь идет о поддержании здоровья нашего организма. Соблюдение диеты с низким содержанием определенных питательных веществ может иметь заметный эффект, а некоторые недостатки вызывают изнурительные симптомы.
"Исследования показали, что низкий уровень фолиевой кислоты, также известной как витамин B9, на самом деле может увеличить риск развития рака кишечника", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Рак кишечника или колоректальный рак относится к раку, который начался в толстой кишке, включая толстую кишку и прямую кишку.
Дефицит фолиевой кислоты и рак кишечника
Дефицит фолиевой кислоты может вызвать серьезные осложнения, включая рак кишечника.
Недостаток витаминов: при низком уровне фолиевой кислоты (В9), повышается риск рака и болезней сердца
В многопараметрической модели наблюдалось значительное снижение риска развития рака полости рта и глотки, пищевода, верхних отделов пищеварительного тракта, толстой кишки и почек для самого высокого по сравнению с самым низким квартилем потребления фолиевой кислоты с пищей.
Результаты не только подтверждают более ранние данные о снижении риска колоректального рака и рака пищевода при высоком потреблении фолиевой кислоты с пищей, но также предполагают снижение риска некоторых других видов рака.
Дефицит этого витамина есть у каждого десятого пожилого - вызывает «повреждение ДНК и приводит к раку»
Симптомы дефицита фолиевой кислоты
Независимо от того, существует ли определенная связь между фолиевой кислотой и раком кишечника, ее дефицит может вызвать ряд проблем.
Это может привести к анемии, когда в организме недостаточно здоровых эритроцитов, что приводит к:
- Бледность
- Одышка (одышка)
- Раздражительность
- Головокружение.
- Нежный, красный язык
- Язвы во рту или язвы во рту
- Сниженное чувство вкуса
- Потеря памяти
- Трудности с концентрацией внимания
- Путаница
- Проблемы с суждением
- Недостаток энергии
- Мышечная слабость
- Депрессия
- Потеря веса
- Диарея.
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