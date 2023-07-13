Онколог Воробьев: дефицит фолиевой кислоты увеличивает риск рака кишечника

"Исследования показали, что низкий уровень фолиевой кислоты, также известной как витамин B9, на самом деле может увеличить риск развития рака кишечника", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Дефицит фолиевой кислоты и рак кишечника

Симптомы дефицита фолиевой кислоты

Бледность

Одышка (одышка)

Раздражительность

Головокружение.

Нежный, красный язык

Язвы во рту или язвы во рту

Сниженное чувство вкуса

Потеря памяти

Трудности с концентрацией внимания

Путаница

Проблемы с суждением

Недостаток энергии

Мышечная слабость

Депрессия

Потеря веса

Диарея.

Рак кишечника или колоректальный рак относится к раку, который начался в толстой кишке, включая толстую кишку и прямую кишку.Дефицит фолиевой кислоты может вызвать серьезные осложнения, включая рак кишечника.В многопараметрической модели наблюдалось значительное снижение риска развития рака полости рта и глотки, пищевода, верхних отделов пищеварительного тракта, толстой кишки и почек для самого высокого по сравнению с самым низким квартилем потребления фолиевой кислоты с пищей.Результаты не только подтверждают более ранние данные о снижении риска колоректального рака и рака пищевода при высоком потреблении фолиевой кислоты с пищей, но также предполагают снижение риска некоторых других видов рака.Независимо от того, существует ли определенная связь между фолиевой кислотой и раком кишечника, ее дефицит может вызвать ряд проблем.Это может привести к анемии, когда в организме недостаточно здоровых эритроцитов, что приводит к:Ранее МедикФорум писал о дистрофии мозга из-за водки.

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