Дефицит фолиевой кислоты повышает риск развития деменции на 68%
Причины деменции остаются в значительной степени неизвестными, но есть данные, свидетельствующие о том, что выбор диеты оказывает прямое влияние на мозг. Чтобы исследовать эту взаимосвязь, ученые внимательно изучили группы населения с более низким уровнем заболеваемости.
Их исследования на сегодняшний день дали многообещающие результаты. Теперь новое исследование внесло значительный вклад в эту работу, обнаружив, что дефицит фолиевой кислоты может увеличить риск слабоумия на 68 процентов.
Новое исследование, проведенное Медицинской школой Икана на горе Синай, показало, что низкий уровень фолиевой кислоты в сыворотке крови может значительно увеличить риск развития деменции. Также выяснилось, что дефицит может повысить риск смерти от всех причин почти в три раза.
Результаты показывают, что уровни фолиевой кислоты в сыворотке могут служить полезными биомаркерами деменции и смертности.Для исследования группа исследователей изучила медицинские карты более 27 000 человек в возрасте от 60 до 75 лет. Ни у одного из испытуемых не было диагностировано слабоумие за 10 лет до измерения уровня фолиевой кислоты в крови.
Образцы крови показали, что около 13 процентов когорты имели уровень фолиевой кислоты около 4,4 нанограмма на миллилитр, что квалифицируется как дефицит.
Среди этой группы лиц уровень слабоумия составлял 3,2 процента, а уровень смертности от всех причин составлял около четырех процентов.
«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что дефицит фолиевой кислоты в сыворотке увеличивает вероятность дефицита когнитивных функций и неврологического функционирования».
Риск развития дефицита растет с возрастом, в результате чего пожилые люди подвергаются значительно более высокому риску.
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Icahn School of Medicine at Mount Sinai
Здоровье
Медицинская школа Икана на горе Синай является частной медицинской школой в Нью-Йорке (США).
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