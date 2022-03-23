Дефицит фолиевой кислоты повышает риск развития деменции на 68%

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что дефицит фолиевой кислоты в сыворотке увеличивает вероятность дефицита когнитивных функций и неврологического функционирования».

Их исследования на сегодняшний день дали многообещающие результаты. Теперь новое исследование внесло значительный вклад в эту работу, обнаружив, что дефицит фолиевой кислоты может увеличить риск слабоумия на 68 процентов.Новое исследование, проведенноепоказало, что низкий уровень фолиевой кислоты в сыворотке крови может значительно увеличить риск развития деменции. Также выяснилось, что дефицит может повысить риск смерти от всех причин почти в три раза.Результаты показывают, что уровни фолиевой кислоты в сыворотке могут служить полезными биомаркерами деменции и смертности.Для исследования группа исследователей изучила медицинские карты более 27 000 человек в возрасте от 60 до 75 лет. Ни у одного из испытуемых не было диагностировано слабоумие за 10 лет до измерения уровня фолиевой кислоты в крови.Образцы крови показали, чтоСреди этой группы лиц уровень слабоумия составлял 3,2 процента, а уровень смертности от всех причин составлял около четырех процентов.Риск развития дефицита растет с возрастом, в результате чего пожилые люди подвергаются значительно более высокому риску.Ранее Медикфорум писал о признаках высокого холестерина.