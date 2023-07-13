Нутрициолог Строков назвал антивозрастные «суперпродукты», которые является «ключом к молодости»

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Нутрициолог Строков назвал антивозрастные «суперпродукты», которые является «ключом к молодости»


По словам врача, употребление в пищу продуктов, богатых каротиноидами, может разгладить морщины, повысить выработку коллагена и защитить кожу на клеточном уровне.


Несмотря на шумиху вокруг дорогих средств по уходу за кожей и процедур по уходу за кожей, доктор поделился, что есть что-то гораздо более дешевое и гораздо более эффективное.

Врач объяснил, что ярко окрашенные фрукты и овощи придают вашим блюдам больше, чем пикантный вкус.

«Это то, что я ем много, и, как утверждается, оно может уменьшить морщины, утолщать коллаген, повышать настроение и защищать меня от множества болезней», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.



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Хотя может показаться маловероятным, что ваш ужин может принести такую впечатляющую пользу коже, наука говорит об обратном.

Исследования показали, что уровень коллагена и морщины можно значительно улучшить с помощью диеты.

«Несколько крупномасштабных исследований показали, что у тех, кто ест больше овощей, гораздо меньше морщин и более подтянутая кожа. Одно исследование показало, что употребление большого количества разноцветных овощей — около 250 граммов в день — является ключом к тому, чтобы выглядеть моложе».


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Овощи, которые содержат каротиноиды, ответственны за молодость кожи. Эти растительные соединения придают моркови, манго и помидорам ярко-красный и оранжевый цвет.

Каротиноиды являются химическими родственниками ретинола, который считается антивозрастным соединением, когда речь идет о морщинах. Это высокоэффективные антиоксиданты, которые могут защитить вашу кожу на клеточном уровне.

«В лабораторных тестах было показано, что каротиноиды защищают фибробласты кожи, вырабатывающие коллаген, от повреждений, вызванных УФ-излучением и окислительным стрессом, которые являются основными факторами старения кожи».

Они повышают уровень коллагена и влаги в вашей коже, улучшают морщины и упругость кожи, а также улучшают ее текстуру.



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