Врач Захарова: судороги в ногах, возникающие при движении, указывают на высокий уровень холестерина

«Когда есть проблема в одном из ваших кровеносных сосудов, возникает волновой эффект», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Вы, наконец, можете начать чувствовать симптомы, когда периферическая артерия заблокирована как минимум на 60 процентов. Ключевой симптом — перемежающаяся хромота. Это судороги ног, которые начинаются, когда вы двигаетесь, но прекращаются, когда вы отдыхаете. Это признак снижения кровотока, вызванного растущими бляшками в вашей артерии».

Высокий уровень холестерина означает, что в крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином.Хотя изначально это может не вызывать никаких проблем, со временем оно может накапливаться, приводя к блокировкам. Это может помешать нормальному кровотоку по всему телу. В крайних случаях это может привести к неотложным состояниям, таким как инсульты и сердечные приступы. К сожалению, высокий уровень холестерина редко вызывает симптомы, а это означает, что многие люди не знают, что живут с этим заболеванием.Тем не менее, могут быть индикаторы, особенно если состояние развивается в течение длительного периода времени.Со временем высокий уровень холестерина приводит к образованию бляшек внутри кровеносных сосудов. Это образование бляшек называется атеросклерозом. Люди с атеросклерозом сталкиваются с более высоким риском многих различных заболеваний. Это потому, что ваши кровеносные сосуды выполняют важную работу по всему телу.Примером этого является заболевание периферических артерий, когда атеросклероз возникает в артериях рук или ног. Одним из признаков этого является судорога в ноге при движении.Ранее МедикФорум писал о пользе сложных углеводов.

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