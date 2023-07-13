Врачи из Cancer Research UK назвали возникающий ночью симптом рака почки

«Очень сильное потоотделение часто возникает ночью. Кроме того, оно может сопровождаться высокой температурой или лихорадкой. И хотя не во всех случаях такой потливости ее причиной будет рак, важно проверить себя, если она стала появляться по ночам», - подеялись медики советом в интервью изданию The Sun.

Припухлость, уплотнение на спине, под ребрами.

Боль между ребрами и поясницей, которая не проходит

Исчезновение аппетита.

Непроизвольное похудение.

Чувство усталости или отсутствие энергии.

Почки – два небольших органа, расположенные по обе стороны от позвоночника чуть ниже ребер, отвечают в организме за удаление отходов и лишней жидкости из крови, которую они превращают в мочу. Рак почки возникает, когда аномальные клетки органа начинают делиться и расти неконтролируемым образом. По статистике, этому заболеванию чаще подвергаются мужчины, чем женщины, а риск его развития увеличивают курение, избыточный вес или ожирение.Врачи медицинской организации Cancer Research UK, специализирующейся на проблемах онкологии, назвали возникающий ночью симптом рака почки – таковым, по их словам, является «очень сильное потоотделение».Другие симптомы, на которые эксперты рекомендуют обратить внимание, включаютРанее портал MedikForum.ru писал о том, при каких изменениях с мочой нужно обязательно обращаться к врачу.

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