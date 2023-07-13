Уролог Башкатов назвал изменения с мочой, при которых нужно обратиться к врачу

«Если моча постоянно темная, близка по оттенку к оранжевому или коричневому, за этим может таиться заболевание желчного пузыря или печени», - допустил специалист.

Уролог Башкатов назвал в беседе с «МедикФорум» те изменения с мочой, которые требуют обращения к врачуПо словам врача, это может свидетельствовать о том, что человек мало пьет воды. Но если он употребляет достаточно жидкости, а цвет мочи по-прежнему остается очень насыщенным, это может указывать на проблемы с почками.Уролог Башкатов отметил, что данная проблема может иметь несколько причин, но обычно указывает на инфекцию мочевого пузыря.Помутнение мочи может вызываться лейкоцитами и говорить о воспалении. Такое изменение может произойти при инфекции мочевого пузыря или заболевании почек.Если накануне не было съедено ничего острого или пряного, то изменение запаха мочи может сигнализировать об инфекции мочевыводящих путей.Такой запах моет объясняться съеденной пищей или развитием сахарного диабета.Красные или коричневатые прожилки в моче – это всегда повод для безотлагательного обращения к врачу. Подобное изменение с мочой может быть признаком серьезного воспаления, указывать как на инфекцию мочевого пузыря, так и на инфекцию почек, в некоторых случаях – на рак.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что высыпания на лице могут означать имеющиеся у человека болезнь печени или поджелудочной железы.

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