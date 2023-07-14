Терапевт Романенко: повышенный уровень сахара ведет к прогрессированию атеросклероза
Терапевт Татьяна Романенко перечислила факторы, провоцирующие активное развитие атеросклероза.
Атеросклероз представляет собой хроническое поражение кровеносных сосудов, при котором излишки холестерина откладываются в полости сосудов, формируя бляшки. В результате происходит сужение внутреннего пространства сосудов, ведущее к уменьшению кровотока, поступающего к внутренним органам, – это способствует развитию опасных нарушений в их функционировании.
Романенко рассказала в интервью «Москве 24», что развитие атеросклероза бывает тесно связано с тем, как питается человек.
«Красное мясо, продукты с большим содержанием жира, преобладание легкоусвояемых углеводов – все это ухудшает проявление атеросклероза», - предупредила медик.
Врач констатировала, что для поддержания здоровья сосудов нужно стремиться к питанию по подобию средиземноморской диеты. В меню должны преобладать необработанные натуральные продукты с минимумом красного мяса и сладкого, с большим количеством овощей и зелени, морепродуктов и рыбы, растительных масел.
Кроме того, к возникновению и прогрессированию атеросклероза ведет курение. Под воздействием компонентов табачного дыма сосуды подвергаются воспалению, что делает их ткань особенно уязвимой и подверженной холестериновому налету.
Романенко добавила, что отказ от назначенных врачом статинов также содействует тому, что возникший атеросклероз начинает усугубляться, вызывая все более значительное поражение сосудов.
«Нескорректированное артериальное давление, повышенный уровень глюкозы – все это тоже приводит к прогрессированию атеросклероза», – заключила терапевт.
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Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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