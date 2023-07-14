Терапевт Романенко: повышенный уровень сахара ведет к прогрессированию атеросклероза

«Красное мясо, продукты с большим содержанием жира, преобладание легкоусвояемых углеводов – все это ухудшает проявление атеросклероза», - предупредила медик.

«Нескорректированное артериальное давление, повышенный уровень глюкозы – все это тоже приводит к прогрессированию атеросклероза», – заключила терапевт.

Атеросклероз представляет собой хроническое поражение кровеносных сосудов, при котором излишки холестерина откладываются в полости сосудов, формируя бляшки. В результате происходит сужение внутреннего пространства сосудов, ведущее к уменьшению кровотока, поступающего к внутренним органам, – это способствует развитию опасных нарушений в их функционировании.Романенко рассказала в интервью «Москве 24», что развитие атеросклероза бывает тесно связано с тем, как питается человек.Врач констатировала, что для поддержания здоровья сосудов нужно стремиться к питанию по подобию средиземноморской диеты. В меню должны преобладать необработанные натуральные продукты с минимумом красного мяса и сладкого, с большим количеством овощей и зелени, морепродуктов и рыбы, растительных масел.Кроме того, к возникновению и прогрессированию атеросклероза ведет курение. Под воздействием компонентов табачного дыма сосуды подвергаются воспалению, что делает их ткань особенно уязвимой и подверженной холестериновому налету.Романенко добавила, что отказ от назначенных врачом статинов также содействует тому, что возникший атеросклероз начинает усугубляться, вызывая все более значительное поражение сосудов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям с венозной недостаточностью и болезнями сердца опасно летать на самолетах.

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