Терапевт Романенко: повышенный уровень сахара ведет к прогрессированию атеросклероза

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повышенный холестерин

Терапевт Татьяна Романенко перечислила факторы, провоцирующие активное развитие атеросклероза.

Атеросклероз представляет собой хроническое поражение кровеносных сосудов, при котором излишки холестерина откладываются в полости сосудов, формируя бляшки. В результате происходит сужение внутреннего пространства сосудов, ведущее к уменьшению кровотока, поступающего к внутренним органам, – это способствует развитию опасных нарушений в их функционировании.

Романенко рассказала в интервью «Москве 24», что развитие атеросклероза бывает тесно связано с тем, как питается человек.

«Красное мясо, продукты с большим содержанием жира, преобладание легкоусвояемых углеводов – все это ухудшает проявление атеросклероза», - предупредила медик.

Врач констатировала, что для поддержания здоровья сосудов нужно стремиться к питанию по подобию средиземноморской диеты. В меню должны преобладать необработанные натуральные продукты с минимумом красного мяса и сладкого, с большим количеством овощей и зелени, морепродуктов и рыбы, растительных масел.

Кроме того, к возникновению и прогрессированию атеросклероза ведет курение. Под воздействием компонентов табачного дыма сосуды подвергаются воспалению, что делает их ткань особенно уязвимой и подверженной холестериновому налету.

Терапевт Романенко назвала причины, вызывающие колебание уровня сахара в крови


Романенко добавила, что отказ от назначенных врачом статинов также содействует тому, что возникший атеросклероз начинает усугубляться, вызывая все более значительное поражение сосудов.

Терапевт Романенко назвала признаки высокого уровня сахара и возможного диабета


«Нескорректированное артериальное давление, повышенный уровень глюкозы – все это тоже приводит к прогрессированию атеросклероза», – заключила терапевт.

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Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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