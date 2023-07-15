Онколог Воробьев назвал 4 признака могут сигнализировать о малоизвестном раке

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Онколог Воробьев назвал 4 признака могут сигнализировать о малоизвестном раке



Недавнее исследование показало, что девять из десяти человек не знают, что это за тип рака.


В то время как некоторые итерации болезни хорошо известны, и многие люди знают о симптомах, которые нужно искать, другие не так хорошо известны.

Саркома относится ко второй категории: недавний опрос показал, что 90 процентов людей не знали, что такое рак. Саркома обычно делится на две категории — мягкие ткани и кости — саркома может поражать любую часть тела.

«Если вы никогда раньше не слышали о саркоме, вы не одиноки. Саркома — это редкий тип рака, который может поражать любую часть тела, как внутреннюю, так и внешнюю, включая мышцы, кости, сухожилия, кровеносные сосуды и жировые ткани. Болезнь может затронуть любого человека в любом возрасте, и очень важно, чтобы медицинские работники могли распознавать его признаки и симптомы», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.



Онкология: этот неожиданный симптом может быть признаком рака желудка, поджелудочной, легких или яичников



Онколог поделился четырьмя признаками, которые могут появиться после приема пищи.

Это:
  • Боль в животе
  • Усталость и болезненность
  • Потеря аппетита
  • Ощущение сытости после употребления небольшого количества пищи.
Некоторые формы саркомы, известные как желудочно-кишечные стромальные опухоли или ГИСО, могут начинаться в желудочно-кишечном тракте. С этим типом саркомы люди чаще всего испытывают такие симптомы, как усталость, анемия, потеря веса, плохое самочувствие или дискомфорт в области живота.



Названы три признака того, что стоит обратиться к врачу



«Саркома — это сложный рак, но наиболее распространенным симптомом, на который следует обратить внимание, является опухоль, которая может быть где угодно на теле, включая руку или ногу».



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Онколог Воробьев назвал 4 признака могут сигнализировать о малоизвестном раке