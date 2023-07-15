Врач Андреева рассказала как тренироваться, если у вас артрит

«Не занимайтесь спортом, когда суставы воспалены — когда вы испытываете острую боль. Если медицинский работник прописал обезболивающие, может быть полезно принять их перед тренировкой, чтобы обеспечить выполнение упражнений; однако необходимо позаботиться о том, чтобы маскировка боли не усугубляла проблему из-за слишком больших физических упражнений. Отдых и восстановление — важная часть любой программы упражнений, поскольку они дают суставам время на восстановление и восстановление», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Упражнения на воде

Безударные или малоударные упражнения

Тренировка сопротивляемости

В зависимости от типа, который у вас есть, это может вызвать боль в суставах, воспаление и проблемы с подвижностью. Это может удержать страдающих артритом от участия в каких-либо упражнениях , однако пациентам часто рекомендуется, чтобы они каким-то образом оставались активными, чтобы облегчить симптомы.Аэробные упражнения на водной основе, такие как плавание, ходьба по воде и легкая аквааэробика, могут помочь, так как они снимают нагрузку с суставов, так как воздействие либо отсутствует, либо незначительно; однако требуется осторожность с диапазоном движений (ДД) в суставах.Безударные аэробные упражнения, такие как езда на велосипеде, эллиптический тренажер или гребля с легким сопротивлением, если предпочтение отдается тренажерному залу.Работа со статическим сопротивлением, т.е. поднять вес и удерживать его; однако будьте осторожны с людьми с высоким кровяным давлением, поскольку эти типы мышечных сокращений (изометрические) могут повышать кровяное давление, сказала Андреева.Ранее МедикФорум писал о пользе нута.

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