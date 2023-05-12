Врач Андреева назвала тип упражнений, которые облегчают боль при артрите
Вопреки распространенному мнению, бег может быть полезен для снижения риска развития остеоартрита.
Существуют различные типы артрита, наиболее распространенными из которых являются остеоартрит и ревматоидный артрит. В зависимости от типа артрита у вас могут возникнуть болезненные, опухшие и жесткие суставы, что часто приводит к проблемам с подвижностью. Это может затруднить поиск мотивации для физических упражнений и участия в физической активности.
"Физические упражнения на самом деле играют важную роль в лечении артрита", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Однако не все формы артрита поражают людей одинаково, и некоторые случаи будут более тяжелыми, чем другие.
«При таких состояниях, как остеоартрит и ревматоидный артрит, физические упражнения очень полезны. Упражнения сами по себе уменьшают воспаление в организме и очень полезны при лечении артрита, а также изначально играют роль в профилактике артрита».
Тип упражнений
Сначала лучше всего подойдут более низкие или неинтенсивные упражнения, такие как плавание, езда на велосипеде или легкая ходьба. Важны как аэробные упражнения, так и силовые тренировки — если у вас избыточный вес, вам помогут потеря веса и укрепление мышц.
"Исследование показало, что у бегунов-любителей меньше шансов заболеть артритом коленного и тазобедренного суставов по сравнению с людьми, ведущими сидячий образ жизни, и бегунами, участвующими в соревнованиях".
Исследователи пришли к выводу, что бег на рекреационном уровне в течение многих лет — до 15 лет и, возможно, более — может быть безопасно рекомендован в качестве общеукрепляющего упражнения и полезен для здоровья тазобедренного и коленного суставов.
В отдельных случаях может потребоваться физиотерапия и другая реабилитация, чтобы помочь уменьшить боль и улучшить функцию. Если вначале боль и отек очень сильные, потребуется период отдыха, прежде чем можно будет начать или продолжить упражнения.
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