Врач Андреева назвала тип упражнений, которые облегчают боль при артрите

"Физические упражнения на самом деле играют важную роль в лечении артрита", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«При таких состояниях, как остеоартрит и ревматоидный артрит, физические упражнения очень полезны. Упражнения сами по себе уменьшают воспаление в организме и очень полезны при лечении артрита, а также изначально играют роль в профилактике артрита».

Тип упражнений

"Исследование показало, что у бегунов-любителей меньше шансов заболеть артритом коленного и тазобедренного суставов по сравнению с людьми, ведущими сидячий образ жизни, и бегунами, участвующими в соревнованиях".

Существуют различные типы артрита, наиболее распространенными из которых являются остеоартрит и ревматоидный артрит. В зависимости от типа артрита у вас могут возникнуть болезненные, опухшие и жесткие суставы, что часто приводит к проблемам с подвижностью. Это может затруднить поиск мотивации для физических упражнений и участия в физической активности.Однако не все формы артрита поражают людей одинаково, и некоторые случаи будут более тяжелыми, чем другие.Сначала лучше всего подойдут более низкие или неинтенсивные упражнения, такие как плавание, езда на велосипеде или легкая ходьба. Важны как аэробные упражнения, так и силовые тренировки — если у вас избыточный вес, вам помогут потеря веса и укрепление мышц.Исследователи пришли к выводу, что бег на рекреационном уровне в течение многих лет — до 15 лет и, возможно, более — может быть безопасно рекомендован в качестве общеукрепляющего упражнения и полезен для здоровья тазобедренного и коленного суставов.В отдельных случаях может потребоваться физиотерапия и другая реабилитация, чтобы помочь уменьшить боль и улучшить функцию. Если вначале боль и отек очень сильные, потребуется период отдыха, прежде чем можно будет начать или продолжить упражнения.Ранее МедикФорум писал о можно ли есть фрукты перед сном.

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