Врач Строков рекомендует популярную специю для похудения и подавления аппетита

«Перец чили, в частности, соединение, называемое капсаицином, связано с потенциальными преимуществами для похудения», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Повышенный метаболизм

«Эта повышенная скорость метаболизма потенциально может привести к сжиганию большего количества калорий и способствовать снижению веса».





Подавление аппетита

«Это потенциально может привести к снижению потребления калорий, помогая контролировать вес», — сказал он.

Окисление жира

Регуляция уровня сахара в крови

Независимо от того, используете ли вы его в качестве определяющего аромата для своего карри или для дополнительной остроты соуса, перец чили предлагает больше, чем острый вкус. Основной острый ингредиент, ответственный за острый вкус, известный как капсаицин, может помочь проложить путь к меньшему числу на весах в ванной комнате.Популярная пряность способствует этому процессу посредством следующих механизмов, по словам доктора.Было показано, что капсаицин увеличивает метаболизм, повышая температуру тела и стимулируя термогенез, который относится к процессу выработки тепла в организме.Врач объяснил, что перец чили может стимулировать рецепторы во рту и желудке, вызывая чувство сытости и уменьшая чувство голода.Интересно, что было показано, что капсаицин способствует окислению жира, побуждая организм использовать накопленный жир в качестве источника энергии.Это потенциально может способствовать снижению веса за счет уменьшения запасов жира и стимулирования сжигания жира.Исследования показывают, что капсаицин может помочь регулировать уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину.Ранее МедикФорум писал о пользе нута.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.