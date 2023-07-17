Врач Захарова рекомендует упражнения против старения, которые вы должны делать 2 раза в неделю

"Регулярные упражнения с отягощениями должны стать приоритетом по мере того, как мы становимся старше", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Как только это происходит, вы с меньшей вероятностью будете физически активны, а ваши мышцы истощатся больше, это очень изнурительно».

Когда мы становимся старше, общепризнано, что мы больше не можем быть такими же активными, как раньше.Несмотря на то, что существуют определенные ограничения активности, которые мы не можем контролировать, например, болезни и травмы, есть шаги, которые мы можем предпринять, чтобы потенциально предотвратить проблемы с подвижностью.Врач порекомендовала определенный тип упражнений, чтобы наши тела не становились слабее и не «истощались» с возрастом.Чем больше изучалась важность тренировок с отягощениями, тем больше становится важность работы с отягощениями, особенно с возрастом,. Особенно с возрастом потеря мышечной массы может быть очень изнурительной.Старение — это просто тиканье часов, с возрастом мы ничего не можем поделать, но старение — это то, как тело деградирует по мере того, как мы стареем. Что делает физическая активность, так это то, что она замедляет старение, особенно для некоторых органов.Самый важный миф заключается в том, что с возрастом быть менее активным — это нормально, и это просто неправда.Ранее МедикФорум писал о вреде помидоров.

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