Врач Захарова: тренировки с отягощением добавят годы к вашей жизни

«Это то, чем мы все должны заниматься — тренировка с отягощениями. Если вы не будете выполнять силовые упражнения, ваши мышцы начнут уменьшаться после 30 лет», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Тренировки с отягощениями особенно хороши для памяти и исполнительной функции, что улучшает такие вещи, как решение проблем».

"Недавний анализ показал, что от 30 до 60 минут силовых тренировок в неделю снижает риск смерти от сердечных заболеваний и рака на 20 процентов".

Силовые тренировки могут сохранить молодость тела на клеточном уровне. Исследования показали, что всего за 12 недель вы можете увеличить свою мышечную массу на 10 процентов. И ваша сила на 10 150 процентов.Это, в свою очередь, может повлиять на все ваше тело. Для начала, это может дать толчок вашему мозгу. Обзор десятков исследований влияния физических упражнений на людей старше 50 лет показал, что как аэробные, так и силовые тренировки полезны для мозга.Еще одним преимуществом тренировок с отягощениями является лучший сон.Недавнее исследование показало, что годичная программа упражнений с отягощениями не только помогла ее участникам лучше спать, но и помогла им спать дольше почти на 20 минут каждую ночь.Упражнения с отягощениями также могут помочь вам сбросить жир, особенно вокруг живота.Мышечные клетки имеют положительный эффект, когда вы тренируетесь, они впитывают сахар в крови, как губка.На каждые 10% увеличения скелетных мышц приходится 10-процентное снижение риска развития преддиабета. Это означает, что наращивание мышечной массы не только заставляет вас выглядеть и чувствовать себя моложе, но также может добавить годы к вашей жизни.Ранее МедикФорум писал о признаках рака поджелудочной.

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