Нутрициолог Строков объяснил, почему вы должны потреблять большую часть калорий до 13:00

Высокий уровень сахара в крови вреден для здоровья

"Если вы хотите похудеть, вы должны следить за тем, чтобы уровень сахара в крови оставался как можно ниже". - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Новое исследование: лучше поесть рано, чем поздно

"У участников исследования, которые потребляли большую часть своих калорий к 13:00, уровень сахара в крови повышался меньше, чем у тех участников, которые потребляли калории в течение дня".

Время потребления калорий влияет на жировой обмен

Прием пищи в первой половине дня полезен.

Те, кто потребляет калории между 8 утра и 14 часами, выигрывают от лучшего метаболизма жиров по сравнению с теми, кто потребляет калории между 8 утра и 8 часами вечера. Здесь также установлена связь с более низким уровнем сахара в крови.

Потребление калорий до полудня может иметь положительный омолаживающий эффект.

Употребление слишком большого количества калорий может привести к повышению уровня сахара в крови. Иногда это оказывает негативное влияние на наше тело и наше здоровье. Это касается не только того, что мы едим, но и того, когда мы потребляем калории.Повышенный уровень сахара в крови вреден для здоровья – в этом нет сомнений. Если у вас высокий уровень сахара в крови, риск развития диабета 2 типа увеличивается.У людей с высоким уровнем сахара в крови избыточная энергия откладывается в виде жира.Чтобы питаться с меньшим содержанием калорий и сахара в крови, вы должны есть в определенное время дня.Уровень сахара в крови у тех, кто «ел до часу дня», падал быстрее в течение дня. Всего через неделю такого изменения диеты уровень сахара в крови значительно стабилизировался. Поэтому стоит подумать о том, чтобы потреблять основную часть калорий к полудню.Ранее МедикФорум писал о вреде помидор.

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