Кардиохирург Лысенко: одышка и быстрая утомляемость могут говорить об увеличенном сердце
Кардиохирург Андрей Лысенко: проблема может заключаться в увеличении размеров сердца или толщины его стенок.
Одной из патологий сердца является увеличение его размеров или гипертрофическая кардиомиопатия, об этом рассказал в интервью кардиохирург Лысенко.
«Гипертрофическая кардиомиопатия представляет собой генетическое заболевание миокарда, при котором происходит увеличение левого миокарда (более 1,5 см) и/или правого желудочка», - сообщил врач изданию «АиФ».
Лысенко пояснил, что увеличенное сердце может возникать у человека, не имеющего кардиологических заболеваний или каких-то других хронических патологий.
«Чаще всего заболеванию подвержены люди в возрасте 30–40 лет», - отметил кардиохирург.
В то же время, добавил Андрей Лысенко данная проблема может проявиться острыми симптомами практически в любом возрасте, даже в детском.
Врач перечислил симптомы, заметив попутно, что об увеличенном сердце могут говорить одышка и быстрая утомляемость.
- Одышка.
- Боль и тяжесть в грудине.
- Низкая толерантность к физнагрузкам, когда чувство утомления быстро возникает при любой активности.
- Нарушения сердцебиения.
- Обмороки.
- Повышенное давление в подростковом возрасте.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется инфаркт у мужчин и женщин.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Андрей Лысенко
Здоровье
кардиохирург, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий