Кардиохирург Лысенко: одышка и быстрая утомляемость могут говорить об увеличенном сердце

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боль в груди

Кардиохирург Андрей Лысенко: проблема может заключаться в увеличении размеров сердца или толщины его стенок.

Одной из патологий сердца является увеличение его размеров или гипертрофическая кардиомиопатия, об этом рассказал в интервью кардиохирург Лысенко.

«Гипертрофическая кардиомиопатия представляет собой генетическое заболевание миокарда, при котором происходит увеличение левого миокарда (более 1,5 см) и/или правого желудочка», - сообщил врач изданию «АиФ».

Лысенко пояснил, что увеличенное сердце может возникать у человека, не имеющего кардиологических заболеваний или каких-то других хронических патологий.

«Чаще всего заболеванию подвержены люди в возрасте 30–40 лет», - отметил кардиохирург.

В то же время, добавил Андрей Лысенко данная проблема может проявиться острыми симптомами практически в любом возрасте, даже в детском.

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Врач перечислил симптомы, заметив попутно, что об увеличенном сердце могут говорить одышка и быстрая утомляемость.
  • Одышка.
  • Боль и тяжесть в грудине.
  • Низкая толерантность к физнагрузкам, когда чувство утомления быстро возникает при любой активности.
  • Нарушения сердцебиения.
  • Обмороки.
  • Повышенное давление в подростковом возрасте.
Врач предупредил: если данная патология возникает в детстве, ее последующее развитие может вести к опасным и тяжелым осложнениям вплоть до летального исхода, когда наступает внезапная сердечная смерть.

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Андрей Лысенко
Андрей Лысенко
Здоровье
кардиохирург, кандидат медицинских наук
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