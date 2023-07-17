Кардиохирург Лысенко: одышка и быстрая утомляемость могут говорить об увеличенном сердце

«Гипертрофическая кардиомиопатия представляет собой генетическое заболевание миокарда, при котором происходит увеличение левого миокарда (более 1,5 см) и/или правого желудочка», - сообщил врач изданию «АиФ».

«Чаще всего заболеванию подвержены люди в возрасте 30–40 лет», - отметил кардиохирург.

Одышка.

Боль и тяжесть в грудине.

Низкая толерантность к физнагрузкам, когда чувство утомления быстро возникает при любой активности.

Нарушения сердцебиения.

Обмороки.

Повышенное давление в подростковом возрасте.

Одной из патологий сердца является увеличение его размеров или гипертрофическая кардиомиопатия, об этом рассказал в интервью кардиохирург Лысенко.Лысенко пояснил, что увеличенное сердце может возникать у человека, не имеющего кардиологических заболеваний или каких-то других хронических патологий.В то же время, добавил Андрей Лысенко данная проблема может проявиться острыми симптомами практически в любом возрасте, даже в детском.Врач перечислил симптомы, заметив попутно, что об увеличенном сердце могут говорить одышка и быстрая утомляемость.Врач предупредил: если данная патология возникает в детстве, ее последующее развитие может вести к опасным и тяжелым осложнениям вплоть до летального исхода, когда наступает внезапная сердечная смерть.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется инфаркт у мужчин и женщин.

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