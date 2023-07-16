Кардиолог Артемьева: женщины при инфаркте чаще ощущают тошноту и сильную усталость

«Если бляшка разрывается, может образоваться сгусток крови, который заблокирует артерию и не позволит крови попасть в сердце», - рассказала врач о том, как может произойти инфаркт.

затрудненное дыхание

бледная холодная кожа

холодный пот

дурнота

слабость

головокружение.

«И мужчины, и женщины при инфаркте испытывают боль или дискомфорт в груди, но женщины чаще испытывают одышку, состояние морской болезни и тошноту, чрезмерную усталость, головокружение, боль в спине или челюсти».

При инфаркте уменьшается или блокируется кровоток из коронарных артерий к сердцу – это лишает сердечную мышцу кислорода и питательных веществ, приводит к ее повреждению. Кардиолог Артемьева рассказала порталу «МедикФорум», что основной причиной большинства инфарктов является ишемическая болезнь сердца – состояние, которое развивается с течением времени, сопровождаясь накоплением в коронарных артериях атеросклеротических бляшек.По слова кардиолога Артемьевой, при сердечном приступе ощущается боль или дискомфорт в груди (стенокардия), сопровождаемый чувством стеснения или распирания. Такая боль длится дольше нескольких минут, может прекращаться и возобновляться. Кроме того, боль может отдавать в другие части верхней части тела – одну или обе руки, спину, шею, челюсть, желудок.Другие признаки:Некоторые признаки сердечного приступа называются «немыми», потому что пациенты обычно не сразу распознают их. Кардиолог назвала эти симптомы: быстрое или нерегулярное сердцебиение, рвота, отрыжка, изжога, экстремальная усталость.Кардиолог Артемьева предупредила: женщины при инфаркте чаще ощущают тошноту и сильную усталость.Медик напомнила, что при сердечном приступе необходимо как можно быстрее связаться с врачами и вызвать помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что анемия может быть симптомом онкологических заболеваний.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.