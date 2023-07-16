Кардиолог Артемьева: женщины при инфаркте чаще ощущают тошноту и сильную усталость

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плохое самочувствие

Кардиолог Ксения Артемьева: некоторые признаки инфаркта называются «немыми» – пациенты не сразу распознают их.

При инфаркте уменьшается или блокируется кровоток из коронарных артерий к сердцу – это лишает сердечную мышцу кислорода и питательных веществ, приводит к ее повреждению. Кардиолог Артемьева рассказала порталу «МедикФорум», что основной причиной большинства инфарктов является ишемическая болезнь сердца – состояние, которое развивается с течением времени, сопровождаясь накоплением в коронарных артериях атеросклеротических бляшек.

«Если бляшка разрывается, может образоваться сгусток крови, который заблокирует артерию и не позволит крови попасть в сердце», - рассказала врач о том, как может произойти инфаркт.

Признаки инфаркта. По слова кардиолога Артемьевой, при сердечном приступе ощущается боль или дискомфорт в груди (стенокардия), сопровождаемый чувством стеснения или распирания. Такая боль длится дольше нескольких минут, может прекращаться и возобновляться. Кроме того, боль может отдавать в другие части верхней части тела – одну или обе руки, спину, шею, челюсть, желудок.

Другие признаки:
  • затрудненное дыхание
  • бледная холодная кожа
  • холодный пот
  • дурнота
  • слабость
  • головокружение.
Некоторые признаки сердечного приступа называются «немыми», потому что пациенты обычно не сразу распознают их. Кардиолог назвала эти симптомы: быстрое или нерегулярное сердцебиение, рвота, отрыжка, изжога, экстремальная усталость.

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«И мужчины, и женщины при инфаркте испытывают боль или дискомфорт в груди, но женщины чаще испытывают одышку, состояние морской болезни и тошноту, чрезмерную усталость, головокружение, боль в спине или челюсти».

Медик напомнила, что при сердечном приступе необходимо как можно быстрее связаться с врачами и вызвать помощь.

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