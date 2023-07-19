Диетолог Пономарева назвала продукт на завтрак, который уменьшает жир на животе

«Яйца могут помочь контролировать чувство голода и регулировать потребление пищи. Они богаты белком, который насыщает и помогает регулировать уровень сахара в крови, что делает их полезными для контроля веса. Потребление яиц может также снизить уровень грелина (гормона, повышающего аппетит), что еще больше способствует контролю веса», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Любите ли вы омлет на тосте или вареные в салатнике, яйца содержат больше, чем просто порцию белка. Упакованный всеми необходимыми микроэлементами, такими как медь, железо, магний, марганец, селен и цинк, этот продукт также имеет преимущества для здоровья.Более того, яйца также могут помочь уменьшить жир на животе и способствовать снижению веса.Предыдущие результаты показали, что белок яичного белка был способен сократить висцеральный жир в моделях на животных.Из-за такого сложного расположения накопление этого вредного жира может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая болезни сердца и диабет.Исследование показало, что молочнокислые яичные белки могут «значительно» снизить уровень висцерального жира.Изучив 37 участников, исследовательская группа использовала яичные белки, ферментированные лактобациллами. Субъекты либо следовали протоколу яичного белка, либо употребляли напиток, содержащий сыворотку. После соблюдения этой диеты в течение 12 недель у яичной группы наблюдалось уменьшение жира на животе.Изучив 37 участников, исследовательская группа использовала яичные белки, ферментированные лактобациллами.Хотя яйца ранее считались плохой новостью для сердечно-сосудистых заболеваний, Пономарева объяснила, что их употребление в умеренных количествах является ключевым фактором.Ранее МедикФорум писал о том, как сократить калорийность рациона.

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