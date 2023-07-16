Терапевт Белова назвала 5 способов сократить количество употребляемых калорий

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Небольшие изменения в ежедневном рационе способны ускорить потерю веса, утверждает терапевт Александра Белова.

По словам терапевта Беловой, добиться снижения веса можно, если уменьшить количество калорий, употребляемых в течение дня. Врач назвала несколько способов добиться этого в беседе с порталом «МедикФорум».

Уменьшить порции еды. Сокращение порций во время основных приемов пищи в течение дня – это разумный способ уменьшить общее количество калорий, съедаемых за день, говорит эксперт. Белова посоветовала постепенно уменьшать количество съедаемой пищи.

Ограничить потребление безалкогольных напитков. Продающиеся безалкогольные напитки, включая соки, в большинстве случаев отличаются высоким содержанием сахара, который быстро проникает в кровь и вызывает колебания уровня глюкозы. Одним из самых полезных для здоровья способов сократить  количество употребляемых калорий является отказ от таких напитков, подчеркнула терапевт.

Использовать здоровые способы приготовления. Специалистка поделилась: многие продукты, которые жарят в сковороде, можно приготовить в духовке без использования масла – такая еда будет содержать гораздо меньше калорий и будет более здоровой.

Вода, белок и клетчатка. Вот совет от терапевта Беловой:

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«Увеличьте потребление продуктов с высоким содержанием белка и клетчатки, пейте больше воды, – и вы заметите, что будете менее голодны. Это сократит количество перекусов в течение дня».

Овощи вместо риса и картофеля. Вареные, запеченные овощи или салат вместо риса и картофеля не только помогают снизить калорийность рациона – они приносят больше пользы организму, обеспечивая его витаминами, микроэлементами и клетчаткой.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что поедаемый в избытке сахар способствует ускоренному старению.

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