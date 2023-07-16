Терапевт Белова назвала 5 способов сократить количество употребляемых калорий

«Увеличьте потребление продуктов с высоким содержанием белка и клетчатки, пейте больше воды, – и вы заметите, что будете менее голодны. Это сократит количество перекусов в течение дня».

По словам терапевта Беловой, добиться снижения веса можно, если уменьшить количество калорий, употребляемых в течение дня. Врач назвала несколько способов добиться этого в беседе с порталом «МедикФорум».Сокращение порций во время основных приемов пищи в течение дня – это разумный способ уменьшить общее количество калорий, съедаемых за день, говорит эксперт. Белова посоветовала постепенно уменьшать количество съедаемой пищи.Продающиеся безалкогольные напитки, включая соки, в большинстве случаев отличаются высоким содержанием сахара, который быстро проникает в кровь и вызывает колебания уровня глюкозы. Одним из самых полезных для здоровья способов сократить количество употребляемых калорий является отказ от таких напитков, подчеркнула терапевт.Специалистка поделилась: многие продукты, которые жарят в сковороде, можно приготовить в духовке без использования масла – такая еда будет содержать гораздо меньше калорий и будет более здоровой.Вот совет от терапевта Беловой:Вареные, запеченные овощи или салат вместо риса и картофеля не только помогают снизить калорийность рациона – они приносят больше пользы организму, обеспечивая его витаминами, микроэлементами и клетчаткой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что поедаемый в избытке сахар способствует ускоренному старению.

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