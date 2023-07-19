Онколог Воробьев: алоэ вера является «возможным» канцерогеном - безопасно ли использовать?

«Международное агентство по изучению рака классифицировало экстракт цельных листьев алоэ вера как класс 2B. Это означает, что это возможное вещество, вызывающее рак (канцерогенное) для людей», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Классификация ВОЗ относится к экстракту цельных листьев алоэ вера, а не ко всем формам алоэ вера. В своей работе я видел множество случаев, когда полезный, натуральный продукт запутывался в спорах из-за отсутствия понимания».

"Международный научный совет по алоэ (IASC) гарантирует, что сертифицированные продукты с алоэ вера сохраняют уровень алоина ниже определенного порога. Ведь речь идет о качестве и безопасности".

Недавно аспартам, используемый в качестве подсластителя, может быть опасен для человека. Но это не единственный популярный продукт, указанный как таковой.Экстракт цельных листьев растения алоэ вера также отнесен ВОЗ к классу 2B — той же категории, что и аспартам.Алоэ вера содержится в ряде различных продуктов, включая увлажняющие средства, гели и напитки. Так насколько безопасно их использовать?Алоэ вера, это колючее растение, веками было нашим спутником здоровья. Древние египтяне, греки, римляне — что угодно, все они любили его за его целебные свойства. Интересно, что это не только любимец прошлого, но и суперзвезда современности, демонстрирующая многообещающие результаты в отношении здоровья пищеварительной системы, иммунитета и метаболического синдрома.Вы найдете его в лосьонах, в наших напитках, даже в наших суши. Но должны ли мы переосмыслить наше отношение к алоэ, учитывая его недавнюю маркировку Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как «возможный» канцероген?Экстракт цельного листа — это все, что содержится в листе алоэ, что означает, что он также включает алоин, соединение, которое было связано с некоторыми проблемами со здоровьем,.Ранее МедикФорум писал о том, как сократить калорийность рациона.

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