Врач Алехина делится практикой, которая сделает ваш мозг «на 50 лет моложе»

«Ученые изучали людей в возрасте 70 лет и обнаружили, что они могут выполнять тесты на память так же хорошо, как и люди, которые на десятки лет моложе», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"В итоге они проводили около 15 часов в неделю за домашними заданиями, а также сидели на уроках".

«К концу вмешательства их когнитивные способности были на уровне взрослых людей среднего возраста, которые были на 30 лет моложе их. Люди вели себя как молодые люди, то есть на 50 лет моложе».

Когда вы становитесь старше, все ваше тело, включая мозг, претерпевает изменения.В результате вы можете заметить, что у вас сократилась продолжительность концентрации внимания, вам требуется больше времени для изучения новых вещей, и вы не запоминаете информацию так хорошо, как раньше.Эта судьба не является неизбежной.Если наука будет на вашей стороне, вы сможете сделать свой мозг на 50 лет моложе.Дизайн последнего исследования предусматривал наличие группы пожилых людей, которые пришли, чтобы освоить как минимум три новых навыка одновременно, и они пришли в течение трех месяцев.Возраст этих участников варьировался от примерно 60 лет до середины 80-х годов. От новых языков, таких как испанский, до навыков, таких как фотография, предметы изучались как творчески, так и академически. Суть заключалась не в том, чтобы назначать им что-то, о чем они много знали, чтобы задача представляла собой настоящую проблему.За это время участникам исследования удалось улучшить свою память, а также концентрацию внимания.Ранее МедикФорум писал о пользе абрикосов.

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