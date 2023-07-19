Невролог Алехина рассказала как стать «суперпожилым» — улучшение памяти и сохранение молодости

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Невролог Алехина рассказала как стать «суперпожилым» — улучшение памяти и сохранение молодости


От начала нового хобби до изучения языка, на котором вы всегда хотели говорить, доктор поделилась советами, которые помогут сохранить ваш мозг молодым и острым.


Такие вещи, как скорость обработки информации, навыки рассуждения и первоклассная память, обычно достигают пика в возрасте 20 лет, а затем начинают снижаться.

Однако врач также объяснил, что если наука будет на вашей стороне, этого можно будет избежать.

«Исследования показывают, что изучение чего-то нового, особенно сложного, — это один из лучших способов оставаться в форме. Это может улучшить вашу скорость обработки данных, улучшить вашу память, а также повысить ваши навыки рассуждения», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.



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Готовность учиться, сохранять любопытство и бросать себе вызов — вот некоторые из ее «главных советов» для людей в возрасте 50–60 лет, которые хотят оставаться острыми и молодыми.

1. Следуйте своему любопытству


«Не позволяйте мозгу отдыхать, достигайте целей».

2. Не говорите себе, что вы слишком стары


Ее второй совет заключался в том, чтобы не искать оправдания тому, почему бы не попробовать что-то новое, например, "думать, что вы слишком стары, чтобы пробовать".

3. Поставьте перед собой задачу


Бросайте себе вызов, даже если это может показаться стрессовым. Важно пережить этот стресс и "выйти из него с другой стороны".


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Такие черты, как любознательность, удовольствие от большого разнообразия различных занятий и проявление мужества при столкновении с проблемой, — все это характеристики, которые, по-видимому, являются общими для "суперпожилых".

"Поэтому я рекомендую учиться чему-то новому и постоянно держать себя в тонусе".

Независимо от того, начинаете ли вы учить новый язык или пробуете интересный навык, эта практика может улучшить вашу память, улучшить внимание и сделать ваш мозг «значительно» моложе».



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