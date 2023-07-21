Врач Южнва назвала тревожные признаки заболевания печени в полости рта

"Жировая болезнь печени может вызывать симптомы во рту, потому что жировые отложения в печени нарушают ее способность вырабатывать факторы свертывания крови, что приводит к опуханию и кровоточивости десен".

"От цвета ваших губ до запаха изо рта — вот ключевые признаки заболевания печени, которые могут появиться во рту".

Обесцвеченные или бледные губы и десны — повреждение печени может привести к анемии

Кровоточивость, опухание десен - это может быть вызвано недостатком факторов свертывания, вырабатываемых печенью

Покрасневший язык — токсины, которые печень не может обработать, попадают в кровь и могут изменить внешний вид и влажность языка

Неприятный запах изо рта - это происходит из-за того, что печень не может должным образом обезвреживать химические вещества в организме

Сухость во рту - снижение выработки слюны может произойти, когда заболевание печени ухудшает пищеварение.

Считается, что каждый четвертый взрослый страдает неалкогольной жировой болезнью печени, при этом большинство не подозревает о наличии этого состояния. К сожалению, жировая болезнь печени часто не вызывает тревогу до поздних стадий, оставляя пациентов в неведении.Есть некоторые контрольные признаки, о которых следует знать, и ваш рот может содержать подсказки .Жировая болезнь печени вызвана накоплением жира в клетках печени. Это накопление может со временем привести к воспалению и повреждению печени.Однако ваши десны — не единственная часть рта , которая может бить тревогу.Ранее МедикФорум писал о симптомах патологии щитовидной железы.

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