Врач Алехина: волонтерство в пожилом возрасте предотвращает потерю памяти и деменцию

"Новое исследование показало, что волонтерство в пожилом возрасте связано с лучшей работой мозга и памятью. Волонтерская деятельность позволяет пожилым людям быть более физически активными, увеличивает их социальное взаимодействие и обеспечивает когнитивную стимуляцию, которая может защитить мозг. Волонтерская деятельность включала поддержку образовательных, религиозных, медицинских и других благотворительных организаций", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

По мере того, как мы становимся старше, особенно во время выхода на пенсию, поддержание активности нашего мозга становится еще более важным. Даже если кто-то не страдает деменцией в более позднем возрасте, у него часто возникают некоторые проблемы с памятью.Поэтому врачи рекомендуют способы поддержания активности ума с помощью таких занятий, как чтение,Новые данные побудят людей всех возрастов и профессий участвовать в местном волонтерстве — не только на благо своих сообществ, но и потенциально для их собственного когнитивного здоровья и здоровья мозга».В рамках исследования были изучены волонтерские привычки разнообразной группы из 2476 пожилых людей.Те, кто вызвался добровольцем, имели более высокие исходные баллы в тестах исполнительной функции и вербальной эпизодической памяти даже после поправки на возраст, пол, образование, доход, влияние практики и режим интервью (по телефону или лично).Волонтерство может иметь важное значение для улучшения когнитивных функций в пожилом возрасте и может служить простым вмешательством для всех пожилых людей для защиты от риска болезни Альцгеймера и связанного с ней слабоумия.Ранее МедикФорум писал о симптоме рака почки.

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