Врач Алехина: волонтерство в пожилом возрасте предотвращает потерю памяти и деменцию
Эта деятельность также помогает людям оставаться более физически активными в более позднем возрасте.
По мере того, как мы становимся старше, особенно во время выхода на пенсию, поддержание активности нашего мозга становится еще более важным. Даже если кто-то не страдает деменцией в более позднем возрасте, у него часто возникают некоторые проблемы с памятью.
Поэтому врачи рекомендуют способы поддержания активности ума с помощью таких занятий, как чтение, разгадывание кроссвордов и игра на музыкальных инструментах.
"Новое исследование показало, что волонтерство в пожилом возрасте связано с лучшей работой мозга и памятью. Волонтерская деятельность позволяет пожилым людям быть более физически активными, увеличивает их социальное взаимодействие и обеспечивает когнитивную стимуляцию, которая может защитить мозг. Волонтерская деятельность включала поддержку образовательных, религиозных, медицинских и других благотворительных организаций", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Новые данные побудят людей всех возрастов и профессий участвовать в местном волонтерстве — не только на благо своих сообществ, но и потенциально для их собственного когнитивного здоровья и здоровья мозга».
В рамках исследования были изучены волонтерские привычки разнообразной группы из 2476 пожилых людей.
Те, кто вызвался добровольцем, имели более высокие исходные баллы в тестах исполнительной функции и вербальной эпизодической памяти даже после поправки на возраст, пол, образование, доход, влияние практики и режим интервью (по телефону или лично).
Люди, которые занимались волонтерством несколько раз в неделю, имели самый высокий уровень исполнительной функции.
Волонтерство может иметь важное значение для улучшения когнитивных функций в пожилом возрасте и может служить простым вмешательством для всех пожилых людей для защиты от риска болезни Альцгеймера и связанного с ней слабоумия.
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