Врач Захарова назвала 4 простых способа улучшить самочувствие и освободиться от стресса

"Наше тело устроено так, чтобы быть активным, и длительное сидение может негативно сказаться на нашем здоровье", - сказала Захарова

"Эта практика повышает вашу иммунную систему, снижает уровень стресса, улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы и укрепляет иммунитет".

Часто мы склонны все усложнять, навязывая себе строгий распорядок и высокие стандарты. Однако не все работает для всех.Небольшие изменения могут иметь большое значение.Большинство из нас проводят значительную часть дня сидя, что увеличивает риск развития диабета 2 типа, сердечных заболеваний, старения и смертности.Доктор рекомендует вставать на пару минут каждый час. Примите свои естественные инстинкты «охотника-собирателя» и держите свое тело в движении как можно больше.Изменяя темп и глубину дыхания, вы можете замедлить частоту сердечных сокращений, снизить кровяное давление, снизить уровень стресса и побороть тревогу.Захарова рекомендует различные техники дыхания, такие как метод 4:6 (вдох на четыре счета, выдох на шесть), метод 4:2:4 (вдох на четыре счета, задержка на два, выдох на четыре) и метод 3:4:5 (вдох на три счета, задержка на четыре, выдох на пять).Всего две минуты приседаний и отжиманий каждый день могут помочь сохранить мышечную массу по мере старения. После 30 лет мышечная масса уменьшается примерно на пять процентов за десятилетие. Сохранение мышечной массы имеет решающее значение для защиты костей.В конце душа включите кран на холодную воду на 10 секунд.Многократное воздействие легких стрессоров, таких как погружение в холодную воду, повышает вашу способность справляться с другими стрессорами.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака почки.

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