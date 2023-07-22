Невролог Алехина: постоянные проблемы с пищеварением состаривают мозг на 3 года





Последствия запоров соответствовали трем годам когнитивного старения

"Те, кто страдал от запоров, показали значительно худшие когнитивные способности, что эквивалентно трем годам дополнительного когнитивного старения. Повышенный риск также был обнаружен у тех, кто испражнялся более двух раз в день, хотя эти более высокие вероятности были небольшими", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Кишечная флора, кажется, играет роль

"Сбалансированная диета и поддержание водного баланса могут помочь предотвратить запоры, а также могут способствовать улучшению когнитивного здоровья. Регулярные физические упражнения и управление стрессом также могут помочь".

Недавнее исследование, показало, что хронические запоры могут быть связаны с 73-процентным повышением риска субъективного снижения когнитивных функций.Известно, что запор чаще встречается у пожилых людей из-за возрастных факторов.Была показана связь между частотой дефекации и субъективной когнитивной функцией участников и их кишечным микробиомом.Было обнаружено, что у людей с меньшим количеством движений кишечника и более плохой когнитивной функцией отсутствуют хорошие бактерии, которые производят бутират. Бутират поддерживает кишечный барьер, который предотвращает попадание бактерий и других микробов в кровоток, а также служит основным источником энергии для клеток толстой кишки.У тех, кто испражнялся два или более раз в день и имел более плохую когнитивную функцию, был более высокий уровень бактериальных видов, которые способствуют воспалению и связаны с дисбактериозом.Ранее МедикФорум писал о бессимптомной гипертонии.

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