Врач Варфоломеев назвал самые ранние признаки того, что ваше сердце нездорово

«Одним из ключевых признаков основного заболевания сердца является боль в груди, которую люди часто впервые замечают, когда они напрягаются, и уменьшаются, когда они отдыхают. Люди часто описывают тяжесть, давление или тугую повязку в груди или описывают ощущение, что «кто-то сидит у них на груди», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Судороги в ногах и икрах при ходьбе могут быть признаком закупорки кровеносных сосудов».





Между нездоровым питанием и неудачными генами многие факторы риска могут заложить основу для сердечных заболеваний.Подобно многим другим серьезным заболеваниям, болезнь сердца легче лечить, если она обнаружена на ранней стадии, что делает осведомленность о симптомах в центре внимания.Еще одним ключевым признаком, указывающим на главного убийцу, является одышка, которая также может появиться, когда вы отдыхаете или спите на спине.Помимо груди, еще одна область вашего тела, которая может вызывать тревогу, — это ноги.лодыжках или ногах могут быть признаком того, что сердце не работает должным образом.Это может указывать на сердечно-сосудистые проблемы, вызванные, например, накоплением высокого уровня холестерина. Еще одним предупреждающим признаком может быть постоянное чувство усталости, особенно если ваш образ жизни не изменился.Врач рекомендовал обращать внимание на учащенное или нерегулярное сердцебиение, что также может сигнализировать о болезни сердца.Есть также группа симптомов, которые могут потребовать неотложной медицинской помощи.Ранее МедикФорум писал о бессимптомной гипертонии.

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