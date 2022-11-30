Кардиолог Варфоломеев: 8 признаков инфаркта, которые часто остаются «незамеченными»

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Кардиолог Варфоломеев: 8 признаков инфаркта, которые часто остаются «незамеченными»


Если вы будете следить за едва уловимыми признаками, это может предотвратить потенциально смертельное событие.


"Мучительная боль в груди — популярное изображение сердечного приступа, но это ни в коем случае не единственный предупреждающий знак. На самом деле, многие тонкие признаки могут появиться раньше времени. Это особенно актуально для женщин: симптомы сердечного приступа у женщин иногда остаются незамеченными", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


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Эти тонкие признаки включают в себя:
  • Боль в спине
  • Головокружение
  • Обморок
  • Давление, распирание, сжимающая боль в центре грудной клетки, распространяющаяся на шею, плечо или челюсть
  • Необычная усталость
  • Необычная одышка
  • Давление или дискомфорт в верхней части живота
  • Рвота
Более классические признаки включают боль или дискомфорт в груди, дискомфорт в других областях верхней части тела, одышку и холодный пот.

"Все вышеперечисленные признаки могут появиться «за часы или недели» до фактического сердечного приступа".


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Исследование показало, что женщины, перенесшие сердечные приступы, вспоминали о необычной усталости или других новых симптомах даже за месяц до этого, что предлагает новый способ остановить сердечные приступы до того, как они произойдут.

Проблемы со сном, одышка, расстройство желудка и тревога также могут быть ранними признаками болезни сердца.

Появление этих новых симптомов в сочетании со стандартными факторами сердечно-сосудистого риска у женщин должно помочь врачам распознать женщин, которых следует тщательно проверить на наличие сердечных заболеваний.


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