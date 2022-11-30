Кардиолог Варфоломеев: 8 признаков инфаркта, которые часто остаются «незамеченными»

"Мучительная боль в груди — популярное изображение сердечного приступа, но это ни в коем случае не единственный предупреждающий знак. На самом деле, многие тонкие признаки могут появиться раньше времени. Это особенно актуально для женщин: симптомы сердечного приступа у женщин иногда остаются незамеченными", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Боль в спине

Головокружение

Обморок

Давление, распирание, сжимающая боль в центре грудной клетки, распространяющаяся на шею, плечо или челюсть

Необычная усталость

Необычная одышка

Давление или дискомфорт в верхней части живота

Рвота

"Все вышеперечисленные признаки могут появиться «за часы или недели» до фактического сердечного приступа".

Более классические признаки включаютИсследование показало, что женщины, перенесшие сердечные приступы, вспоминали о необычной усталости или других новых симптомах даже за месяц до этого, что предлагает новый способ остановить сердечные приступы до того, как они произойдут.также могут быть ранними признаками болезни сердца.Появление этих новых симптомов в сочетании со стандартными факторами сердечно-сосудистого риска у женщин должно помочь врачам распознать женщин, которых следует тщательно проверить на наличие сердечных заболеваний.Ранее МедикФорум писал о вреде бекона для сердца.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.