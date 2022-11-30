Кардиолог Варфоломеев: 8 признаков инфаркта, которые часто остаются «незамеченными»
Если вы будете следить за едва уловимыми признаками, это может предотвратить потенциально смертельное событие.
"Мучительная боль в груди — популярное изображение сердечного приступа, но это ни в коем случае не единственный предупреждающий знак. На самом деле, многие тонкие признаки могут появиться раньше времени. Это особенно актуально для женщин: симптомы сердечного приступа у женщин иногда остаются незамеченными", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Эти тонкие признаки включают в себя:
- Боль в спине
- Головокружение
- Обморок
- Давление, распирание, сжимающая боль в центре грудной клетки, распространяющаяся на шею, плечо или челюсть
- Необычная усталость
- Необычная одышка
- Давление или дискомфорт в верхней части живота
- Рвота
"Все вышеперечисленные признаки могут появиться «за часы или недели» до фактического сердечного приступа".
Исследование показало, что женщины, перенесшие сердечные приступы, вспоминали о необычной усталости или других новых симптомах даже за месяц до этого, что предлагает новый способ остановить сердечные приступы до того, как они произойдут.
Проблемы со сном, одышка, расстройство желудка и тревога также могут быть ранними признаками болезни сердца.
Появление этих новых симптомов в сочетании со стандартными факторами сердечно-сосудистого риска у женщин должно помочь врачам распознать женщин, которых следует тщательно проверить на наличие сердечных заболеваний.
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