Врач Байрамукова: избыток жирной пищи и жареные продукты ухудшают кожу лица

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жареное мясо

По словам пластического хирурга Мадины Байрамуковой, состояние кожи лица ухудшается из-за нехватки витаминов и полезных жирных кислот.

Врач Байрамукова проинформировала о недостатках повседневного рациона, из-за которых страдает кожа лица.

«Нехватка витамина С вызывает повышенную ломкость волос и сухость кожи, а недостаток жирных кислот омега-3 ухудшает ее эластичность и иммунную функцию», - предупредила Мадина Байрамукова в интервью «Вечерней Москве».

Специалистка уточнила, что кожу лица ухудшает пища, которой присуще высокое содержание сахара. Дело в том, что повышенный уровень сахара стимулирует выработку инсулина, и это негативно сказывается на качестве кожи. Кроме того, проблемы с кожей иногда становятся следствием непереносимости лактозы.

Врач Байрамукова отметила, что присутствие искусственных красителей и консервантов в продуктах тоже может ухудшать кожу лица, провоцируя красноту и высыпания. Такая реакция обычно говорит о наличии чувствительно кожи и склонности к аллергическим реакциям.

Также Байрамукова рассказала о негативном воздействии на состояние кожи лица жирной пищи и жареных продуктов.

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«Употребление большого количества жирной пищи и жареных продуктов приводит к повышенной выработке себума, что способствует появлению жирного блеска на коже и усиливает акне».

Медик порекомендовала для поддержания здоровья кожи употреблять продукты с антикосидантами, витаминами и микроэлементами, пить достаточно воды.

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Мадина Байрамукова
Мадина Байрамукова
Здоровье
врач, пластический хирург
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