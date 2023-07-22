Врач Байрамукова: избыток жирной пищи и жареные продукты ухудшают кожу лица

«Нехватка витамина С вызывает повышенную ломкость волос и сухость кожи, а недостаток жирных кислот омега-3 ухудшает ее эластичность и иммунную функцию», - предупредила Мадина Байрамукова в интервью «Вечерней Москве».

«Употребление большого количества жирной пищи и жареных продуктов приводит к повышенной выработке себума, что способствует появлению жирного блеска на коже и усиливает акне».

Врач Байрамукова проинформировала о недостатках повседневного рациона, из-за которых страдает кожа лица.Специалистка уточнила, что кожу лица ухудшает пища, которой присуще высокое содержание сахара. Дело в том, что повышенный уровень сахара стимулирует выработку инсулина, и это негативно сказывается на качестве кожи. Кроме того, проблемы с кожей иногда становятся следствием непереносимости лактозы.Врач Байрамукова отметила, что присутствие искусственных красителей и консервантов в продуктах тоже может ухудшать кожу лица, провоцируя красноту и высыпания. Такая реакция обычно говорит о наличии чувствительно кожи и склонности к аллергическим реакциям.Также Байрамукова рассказала о негативном воздействии на состояние кожи лица жирной пищи и жареных продуктов.Медик порекомендовала для поддержания здоровья кожи употреблять продукты с антикосидантами, витаминами и микроэлементами, пить достаточно воды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что температура алкоголя влияет на его усвоение.

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