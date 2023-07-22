Гастроэнтеролог Садыков: температура алкоголя влияет на его усвоение

«Температура алкогольного напитка может влиять на скорость его всасывания в кровь», - сообщил врач aif.ru.

«Если вы опасаетесь опьянеть слишком быстро, то употребление охлажденных алкогольных напитков является хорошим способом замедлить их всасывание».

Гастроэнтеролог Садыков рассказал в интервью, что на усвоение алкоголя организмом может влиять его температура.Садыков объяснил, что скорость поглощения алкоголя зависит от площади поверхности напитка, которая контактирует с пищеварительным органом. Холодный спиртной напиток обладает меньшей площадью поверхности и всасывается гораздо медленнее теплого.Таким образом, отмети Садыков, охлаждение алкоголя помогает уменьшить опьянение, снизить скорость его развития.В то же время медик подчеркнул, что токсичным эффектом в отношении органом и тканей тела обладает любой алкоголь независимо от температуры. Также степень нагрева спиртного напитка не влияет на возникновение похмельного синдрома. Жестоким похмельем можно мучиться и после охлажденной выпивки.Ранее портал MedikForum.ru писал о пользе натурального лимонада для здоровья почек.

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