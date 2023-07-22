Гастроэнтеролог Садыков: температура алкоголя влияет на его усвоение

19 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/fresh-citrus-cocktail-on-wooden-table-with-ice-generative-ai_41060740.htm#query=cold%20vodka&position=25&from_view=search&track=ais
алкоголь со льдом

Гастроэнтеролог Рустем Садыков: охлажденный алкоголь медленнее всасывается в кровь.

Гастроэнтеролог Садыков рассказал в интервью, что на усвоение алкоголя организмом может влиять его температура.

«Температура алкогольного напитка может влиять на скорость его всасывания в кровь», - сообщил врач aif.ru.

Садыков объяснил, что скорость поглощения алкоголя зависит от площади поверхности напитка, которая контактирует с пищеварительным органом. Холодный спиртной напиток обладает меньшей площадью поверхности и всасывается гораздо медленнее теплого.

Таким образом, отмети Садыков, охлаждение алкоголя помогает уменьшить опьянение, снизить скорость его развития.

Мешает ли крем с SPF-защитой усвоению витамина Д?


«Если вы опасаетесь опьянеть слишком быстро, то употребление охлажденных алкогольных напитков является хорошим способом замедлить их всасывание».

В то же время медик подчеркнул, что токсичным эффектом в отношении органом и тканей тела обладает любой алкоголь независимо от температуры. Также степень нагрева спиртного напитка не влияет на возникновение похмельного синдрома. Жестоким похмельем можно мучиться и после охлажденной выпивки.

Гастроэнтеролог Садыков: что помогает от ожирения печени?


Ранее портал MedikForum.ru писал о пользе натурального лимонада для здоровья почек.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Рустем Садыков
Рустем Садыков
ЗОЖ
врач-диетолог, гастроэнтеролог кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Названы продукты, которыми нельзя закусывать алкоголь
Врач-уролог Гусейин Садыков: пиво может довести мужчин до бесплодия
Сауны и горячие ванны способствуют мужскому бесплодию
Теги : употребление алкоголя, опасность для здоровья, Рустем Садыков