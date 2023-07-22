Онколог Воробьев: проверяйте простыни и подушки по утрам на наличие симптомов рака

«Потоотделение, особенно ночью, является распространенным признаком рака, однако некоторые виды рака вызывают более чрезмерное потоотделение, чем другие», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Изменения уровня гормонов также могут вызывать приливы и потливость. Ваш уровень гормонов может измениться из-за самого рака или из-за лечения».

Как узнать, сильно ли вы потеете

«Ночная потливость, в частности, может быть связана с некоторыми видами рака, такими как лимфома, но она также может быть вызвана другими состояниями или факторами».





Некоторые симптомы можно легко спутать с признаками других, менее серьезных проблем со здоровьем, что может помешать поставить точный диагноз. Потливость, особенно ночью, является одним из таких симптомов, на который можно не обращать внимания, особенно летом.Врач-онколог призвал людей проверять свои простыни и подушки, чтобы увидеть, не испытываете ли вы «чрезмерное» потоотделение, поскольку это может сигнализировать о раке.Рак вызывает иммунный ответ в организме, что может привести к высвобождению воспалительных веществ, влияющих на систему терморегуляции тела, что приводит к потоотделению.Хотя рак может быть связан с чрезмерным потоотделением, важно отметить, что это не самая распространенная или конкретная причина.Если у вас ночная потливость,Эта связь не уникальна для рака костей, ее можно наблюдать и при других состояниях. У людей с прогрессирующим раком любого типа также может быть потливость.Он поделился и другими признаками рака костей. «Постоянная боль в костях — наиболее распространенный симптом рака костей.Ранее МедикФорум писал о бессимптомной гипертонии.

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