Онколог Воробьев: проверяйте простыни и подушки по утрам на наличие симптомов рака

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Онколог Воробьев: проверяйте простыни и подушки по утрам на наличие симптомов рака


По словам онколога, этот признак особенно часто встречается у пациентов с раком костей.


Некоторые симптомы можно легко спутать с признаками других, менее серьезных проблем со здоровьем, что может помешать поставить точный диагноз. Потливость, особенно ночью, является одним из таких симптомов, на который можно не обращать внимания, особенно летом.

Врач-онколог призвал людей проверять свои простыни и подушки, чтобы увидеть, не испытываете ли вы «чрезмерное» потоотделение, поскольку это может сигнализировать о раке.

«Потоотделение, особенно ночью, является распространенным признаком рака, однако некоторые виды рака вызывают более чрезмерное потоотделение, чем другие», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Рак вызывает иммунный ответ в организме, что может привести к высвобождению воспалительных веществ, влияющих на систему терморегуляции тела, что приводит к потоотделению.

«Изменения уровня гормонов также могут вызывать приливы и потливость. Ваш уровень гормонов может измениться из-за самого рака или из-за лечения».



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Хотя рак может быть связан с чрезмерным потоотделением, важно отметить, что это не самая распространенная или конкретная причина.

«Ночная потливость, в частности, может быть связана с некоторыми видами рака, такими как лимфома, но она также может быть вызвана другими состояниями или факторами».

Если у вас ночная потливость, ваши простыни и подушки обычно становятся настолько пропитанными, что вы больше не можете на них спать.



Эта связь не уникальна для рака костей, ее можно наблюдать и при других состояниях. У людей с прогрессирующим раком любого типа также может быть потливость.
Он поделился и другими признаками рака костей. «Постоянная боль в костях — наиболее распространенный симптом рака костей.



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