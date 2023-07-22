Нутрициолог Строков рассказал о самом вкусном и полезном завтраке

"Сами по себе внешне непривлекательные хлопья также содержат широкий спектр питательных веществ, которые необходимы организму каждый день", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Вот почему овсянка так полезна

"Овсянка примерно на 70 процентов состоит из длинноцепочечных углеводов, которые постепенно снабжают организм энергией в течение дня. В отличие от пшеницы, овес не влияет на уровень сахара в крови".

"Пищевые волокна стимулируют пищеварение, дольше сохраняют чувство сытости и, таким образом, помогают похудеть".

овсяная каша

молоко (цельное или растительное)

фрукты

ореховое масло

специи (ваниль, корица, какао)

Овсяные хлопья давно пережили свое возрождение на кухне для завтраков, и это правильно.Овсянка может быть чем-то большим, чем просто каша. В основном вы можете овсяная каша и всего четыре других ингредиента, чтобы создать новый вкусный завтрак для успешного начала каждого дня недели . Овсянка каждый день - может ли это быть полезно? Конечно, сбалансированная диета включает в себя более одного ингредиента. Хорошо, что овсянка такая универсальная. Он не только нескучный, но и сбалансирован разными компонентами.Что касается микроэлементов, овсянка содержит много железа, магния, витамина B1, цинка и биотина. От этого выигрывает весь организм, от крови до мышц, нервов, иммунной системы до волос, кожи и ногтей.Однако настоящие преимущества заключаются в составе макроэлементов.Овсянка также дает много белка: в 100 граммах содержится целых 14 граммов.Пищевые волокна особенно важны для хорошего завтрака, чтобы вы не проголодались вскоре после завтрака. Те, кто еще не убежден в питательных веществах, не будут напрасно искать дополнительные преимущества. С четырьмя дополнительными ингредиентами, вы можете разнообразить свой овсяный завтрак.Ранее МедикФорум писал о бессимптомной гипертонии.

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