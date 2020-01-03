Похудеть и стать здоровее: вот что произойдет, если есть овсянку каждый день
Если вы думаете, что овсянка скучная, вы ошибаетесь. Полезные овсяные хлопья не только помогают похудеть, они также оказывают положительное влияние на самочувствие. Есть много веских причин дать овсянке второй шанс.
Вы будите менее голодными в течении дняОдна порция овсянки (около 50 грамм) содержит 5 грамм белка, 5 грамм клетчатки и содержит всего 170 калориями.
При кипячении с молоком или водой они набухают и приобретают больший объем. Вместе с натуральным йогуртом и свежими фруктами это создает завтрак, который позволяет чувствовать себя сытыми вплоть до обеда.
Завтрак становится ритуалом
"Если вы будете есть овсянку каждый день, вы заметите, как быстро вы привыкнете к этой еде, и с нетерпением ждете начала завтрака. Это гарантирует, что утреннее посещение пекарни за углом, где полно соблазнов и нездоровых закусок, будет происходить все реже и реже", - пишет издание Focus.
Улучшится пищеварениеВысокое содержание клетчатки стимулирует пищеварение и, таким образом, ускоряет обмен веществ - изменения будут ощущаться здесь уже через несколько дней. Особенно теплая овсяная каша хорошо воздействует на желудок и кишечник, согревает изнутри и дает приятное ощущение наполнения. Овсянка также помогает предотвратить вздутие живота и запоры.
Ваш завтрак всегда разнообразенОвсяные хлопья обладают нейтральным вкусом, а поэтому к ним можно добавлять все, что угодно. В сладкой версии это, например, овсянка с ягодами, тертым яблоком и сиропом. Однако каша хорошо сочетается также с творогом, йогуртом, мясом, помидорами и другими овощами.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, почему овсянка снижает риск инсульта.
Оставить комментарий