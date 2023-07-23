Врач Варфоломеев назвал 3 «наиболее распространенных признака» тромба в ногах

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Врач Варфоломеев назвал 3 «наиболее распространенных признака» тромба в ногах


По словам врача, ваши ноги могут звонить в колокола тревоги и привлекать внимание к тромбу в вашей вене.


Сгустки крови не всегда означают плохие новости. Когда желеобразные скопления возникают в ответ на кровотечение, они могут оказаться полезными. Однако, когда они развиваются в ваших венах без веской причины, они могут быть опасны. 

Сгустки крови часто поражают крупные вены на голени и бедре, вызывая в этой области красные флажки.

«Наиболее распространенными признаками являются глубокая боль или ломота в голени, отек одной ноги и вздутие или опухание вен на ноге», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Врач объяснил, что хотя причин опухания или болезненности голени может быть много, медицинский работник сможет оценить причину и организовать любые необходимые анализы, чтобы исключить гелеобразные скопления.

Когда в глубоких венах образуются тромбы, это становится состоянием, известным как тромбоз глубоких вен или сокращенно ТГВ. К сожалению, ТГВ может быть только началом гораздо более серьезной проблемы.

«Что нас больше всего беспокоит при ТГВ, так это то, что часть тромба отрывается и попадает в легкие — легочная эмболия (ТЭЛА). Признаки ТЭЛА включают одышку, кашель, который может быть с примесью крови, или боль в груди, особенно острую боль, которая усиливается при глубоком вдохе или кашле».



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Признаки и симптомы ТЭЛА зависят от его размера и от того, поражает ли он одно или оба легких — массивные ТЭЛА могут вызвать внезапный коллапс или, к сожалению, смерть. Эти симптомы могут быть предупреждающими признаками тромбов в легких, которые необходимо лечить немедленно.



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