Онколог Воробьев делится 6 «распространенными» симптомами рака кишечника - "идите к врачу"

«Рак кишечника является четвертым наиболее распространенным видом рака. Хотя многие из нас избегают говорить о своих дефекациях, важно начать разговор — позаботиться о себе и своих близких», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Необъяснимые изменения в привычках кишечника (например, более частое опорожнение кишечника или учащение запоров)

Кровь в вашем стуле

Комок в животе

Необъяснимая потеря аппетита

Необъяснимая потеря веса

Анемия.

"Оставляя вас уставшими и слабыми, анемия может быть вызвана различными причинами, включая дефицит".

Как и в случае с любым раком, раннее выявление может помочь улучшить прогноз и результаты лечения, что делает ключевым моментом осведомленность о симптомах.Обращая внимание на привычки своего кишечника и распознавая, что для вас нормально, может означать разницу между обнаружением любых раковых изменений и тем, чтобы позволить им ускользнуть из поля зрения.Какими бы расплывчатыми или тонкими они ни были, доктор поделился шестью «распространенными» симптомами рака кишечника, на которые следует обратить вниманиеРак кишечника часто может кровоточить в пищеварительном тракте, вызывая появление крови в стуле. Со временем кровопотеря может увеличиваться и вызывать снижение количества эритроцитов, также известное как анемия.Врач добавил, что если у вас есть один или несколько из этих контрольных признаков, «стоит посетить своего врача общей практики для более подробного обсуждения».Ранее МедикФорум писал о пользе инжира.

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