Онколог Воробьев делится 6 «распространенными» симптомами рака кишечника - "идите к врачу"
От анемии до крови в фекалиях врач делится основными предупреждающими признаками рака кишечника.
Как и в случае с любым раком, раннее выявление может помочь улучшить прогноз и результаты лечения, что делает ключевым моментом осведомленность о симптомах.
«Рак кишечника является четвертым наиболее распространенным видом рака. Хотя многие из нас избегают говорить о своих дефекациях, важно начать разговор — позаботиться о себе и своих близких», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Обращая внимание на привычки своего кишечника и распознавая, что для вас нормально, может означать разницу между обнаружением любых раковых изменений и тем, чтобы позволить им ускользнуть из поля зрения.
Какими бы расплывчатыми или тонкими они ни были, доктор поделился шестью «распространенными» симптомами рака кишечника, на которые следует обратить внимание
По словам врача, "красные флажки" могут включать:
- Необъяснимые изменения в привычках кишечника (например, более частое опорожнение кишечника или учащение запоров)
- Кровь в вашем стуле
- Комок в животе
- Необъяснимая потеря аппетита
- Необъяснимая потеря веса
- Анемия.
"Оставляя вас уставшими и слабыми, анемия может быть вызвана различными причинами, включая дефицит".
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Рак кишечника часто может кровоточить в пищеварительном тракте, вызывая появление крови в стуле. Со временем кровопотеря может увеличиваться и вызывать снижение количества эритроцитов, также известное как анемия.
Врач добавил, что если у вас есть один или несколько из этих контрольных признаков, «стоит посетить своего врача общей практики для более подробного обсуждения».
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