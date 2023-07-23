Онколог Воробьев назвал контрольные признаки, что ваша боль вызвана раком

«Важно обращать внимание на любые боли — мы все время от времени сталкиваемся с ними. В целом эти боли проходят сами по себе и проходят. Однако, в качестве контрольного признака, если у вас появилась новая постоянная боль, которая не проходит в течение трех недель, вам следует обратиться к своему терапевту», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Запишите, когда это имеет тенденцию возникать, что это за боль, как долго она длится и что делает ее лучше или хуже. Напишите, насколько сильна боль по шкале от одного до десяти, где один — легкая, а 10 — самая сильная боль, которую вы можете себе представить. Если боль постоянна и не проходит в течение трех недель или около того, возьмите дневник боли и обсудите это со своим лечащим врачом».

Как определить боль при раке и что делать после ее выявления?Хотя не каждый больной раком испытывает боль, у большинства больных раком в какой-то момент болезни она возникает. По мере роста раковых клеток они давят на окружающие ткани. Они также вызывают воспаление и отек. Некоторые виды рака производят химические вещества, которые усиливают ощущение боли.Смертельное состояние может вызывать все виды боли,Он также может поражать различные места вашего тела,По словам врача, контрольными признаками раковой боли являются настойчивость и неуклонное стремление уйти.Хотя боли не всегда гарантируют, что у вас рак, врач объяснил, что важно пройти обследование.Если вы начинаете испытывать необычную для вас боль, записывайте ее, советует врач.Ранее МедикФорум писал об опасности висцерального жира.

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