Невролог Алехина: покалывание в руках и ногах — ранний признак дефицита B12

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Невролог Алехина: покалывание в руках и ногах — ранний признак дефицита B12


По словам невролога, чем старше мы становимся, тем больше мы подвержены риску этого дефицита.


Наши тела полагаются на определенные витамины и питательные вещества, чтобы гарантировать, что они могут функционировать в меру своих возможностей.

Поэтому некоторые недостатки могут быть серьезными, приводя к постоянным проблемам со здоровьем. Это относится к витамину B12, витамину, используемому организмом для создания здоровых эритроцитов. Длительный дефицит B12 может быть опасен потенциальными длительными побочными эффектами, такими как повреждение нервов, сердечная недостаточность и даже рак желудка.

Поэтому любые предупреждающие признаки состояния следует исследовать как можно скорее.



Симптомы дефицита B12: ощущение в ваших руках и ногах



2 симптома, на которые следует обращать внимание.

"Двумя ранними признаками дефицита B12 являются усталость и покалывание в руках или ногах.Витамин B12 поддерживает функцию нервной системы, поэтому дефицит может в конечном итоге привести к необратимому повреждению нервов, что приведет к снижению когнитивных функций (слабоумию). Ранним признаком повреждения нерва, связанного с B12, может быть покалывание в руках или ногах", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


Что еще больше усложняет ситуацию, так это то, что витамин B12 также помогает организму очищать гомоцистеин, который является побочным продуктом белкового метаболизма.


Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12



Исследования показали, что веганы, которые не принимают добавки с витамином B12, имеют высокий уровень гомоцистеина.

«Было показано, что дефицит B12 и/или высокий уровень гомоцистеина увеличивают риск когнитивных нарушений, инсульта и ранней смертности».



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