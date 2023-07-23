Невролог Алехина: покалывание в руках и ногах — ранний признак дефицита B12

"Двумя ранними признаками дефицита B12 являются усталость и покалывание в руках или ногах.Витамин B12 поддерживает функцию нервной системы, поэтому дефицит может в конечном итоге привести к необратимому повреждению нервов, что приведет к снижению когнитивных функций (слабоумию). Ранним признаком повреждения нерва, связанного с B12, может быть покалывание в руках или ногах", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Было показано, что дефицит B12 и/или высокий уровень гомоцистеина увеличивают риск когнитивных нарушений, инсульта и ранней смертности».

Наши тела полагаются на определенные витамины и питательные вещества, чтобы гарантировать, что они могут функционировать в меру своих возможностей.Поэтому некоторые недостатки могут быть серьезными, приводя к постоянным проблемам со здоровьем. Это относится к витамину B12, витамину, используемому организмом для создания здоровых эритроцитов. Длительный дефицит B12 может быть опасен потенциальными длительными побочными эффектами, такими как повреждение нервов, сердечная недостаточность и даже рак желудка.Поэтому любые предупреждающие признаки состояния следует исследовать как можно скорее.2 симптома, на которые следует обращать внимание.Что еще больше усложняет ситуацию, так это то, что витамин B12 также помогает организму очищать гомоцистеин, который является побочным продуктом белкового метаболизма.Исследования показали, что веганы, которые не принимают добавки с витамином B12, имеют высокий уровень гомоцистеина.Ранее МедикФорум писал об опасности висцерального жира.

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