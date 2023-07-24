Врач Соломатина: гипотиреоз и сбой микробиома кишечника мешают сбросить вес

«За производство энергии и метаболические процессы в организме отвечает щитовидная железа», - поделилась Соломатина с «Москвой 24».

«Если ее функция снижается, а снижаться она может, например, по причине недостатка йода, то метаболизм замедляется», - объяснила специалист.

Врач-диетолог Соломатина проинформировала в интервью о том, какие факторы влияют на расход энергии и потерю веса в организме. По словам врача, людям, которые предпринимают попытки похудеть, необходимо прежде всего контролировать свое здоровье – в частности, следить за состоянием щитовидной железы, от которого зависят многие влияющие на вес процессы.Диетолог констатировала, что недостаточная выработка гормонов железы – гипотиреоз мешает сбросить вес или даже способствует набору лишних килограммов.Помимо гипотиреоза сбой микробиома кишечника является еще одним фактором, мешающим сбросить вес. Врач Соломатина рассказала, что при нарушении кишечного микробного баланса начинает меняться механизм усвоения пищи. Если в кишечнике развивается и множится патогенная флора, составляющие ее организму могут неоднократно пользоваться пищевыми массами для своего роста. Это приводит к тому, что калорийность съеденной пищи повышается.Также мешает сбросить вес сильный или продолжительный стресс, добавила эксперт. В стрессовом состоянии организм включает режим интенсивного накопления жира, поскольку эволюционно «запрограммирован» на это. Тело делает запасы, чтобы пережить трудное время.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повышенный холестерин может привести к появлению аневризмы.

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