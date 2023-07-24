Врач Соломатина: гипотиреоз и сбой микробиома кишечника мешают сбросить вес

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ожирение

Диетолог Елена Соломатина: гипоактивность щитовидной железы (гипотиреоз) является одной из причин того, почему человек не может похудеть, несмотря на свои старания.

Врач-диетолог Соломатина проинформировала в интервью о том, какие факторы влияют на расход энергии и потерю веса в организме. По словам врача, людям, которые предпринимают попытки похудеть, необходимо прежде всего контролировать свое здоровье – в частности, следить за состоянием щитовидной железы, от которого зависят многие влияющие на вес процессы.

«За производство энергии и метаболические процессы в организме отвечает щитовидная железа», - поделилась Соломатина с «Москвой 24».

Диетолог констатировала, что недостаточная выработка гормонов железы – гипотиреоз мешает сбросить вес или даже способствует набору лишних килограммов.

«Если ее функция снижается, а снижаться она может, например, по причине недостатка йода, то метаболизм замедляется», - объяснила специалист.

Помимо гипотиреоза сбой микробиома кишечника является еще одним фактором, мешающим сбросить вес. Врач Соломатина рассказала, что при нарушении кишечного микробного баланса начинает меняться механизм усвоения пищи. Если в кишечнике развивается и множится патогенная флора, составляющие ее организму могут неоднократно пользоваться пищевыми массами для своего роста. Это приводит к тому, что калорийность съеденной пищи повышается.

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Также мешает сбросить вес сильный или продолжительный стресс, добавила эксперт. В стрессовом состоянии организм включает режим интенсивного накопления жира, поскольку эволюционно «запрограммирован» на это. Тело делает запасы, чтобы пережить трудное время.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
Здоровье
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Теги : лишний вес, щитовидная железа, Елена Соломатина
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