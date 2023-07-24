Диетолог Пономарева: картофель и макароны, приготовленные таким образом, содержат меньше калорий

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Диетолог Пономарева: картофель и макароны, приготовленные таким образом, содержат меньше калорий


Благодаря этому простому приему продукты, богатые углеводами, такие как макароны, картофель или рис, содержат меньше калорий.


Продукты с большим количеством углеводов имеют довольно плохую репутацию и осуждаются как продукты, способствующие ожирению. Поэтому неудивительно, что все больше и больше людей едят низкоуглеводную пищу или вообще отказываются от углеводов.

Но знаете ли вы, что вчерашний рис, макароны и картофель содержат меньше калорий, если они простояли в холодильнике ночь или дольше?

Вот почему картофель и Ко со вчерашнего дня имеют меньше калорий


Так называемый резистентный крахмал образуется при нагревании, при охлаждении крахмалистых продуктов. Это одно из пищевых волокон, которое проходит через тонкий кишечник в непереваренном виде и поэтому не содержит калорий.

"Таким образом, картофель предыдущего дня содержит примерно на десять процентов меньше усвояемого крахмала, чем свежеприготовленный. Даже если их разогревают после остывания", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


Но будьте осторожны: калории, уменьшенные за счет охлаждения, к сожалению, быстро компенсируются, если вы работаете с большим количеством масла или сливок в качестве ингредиента. 

"Так что лучше заправить картофельный салат овощным бульоном и небольшим количеством уксуса или легкого йогуртового соуса".

 

Ранее МедикФорум писал о пользе тыквенного масла.



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