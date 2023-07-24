Диетолог Пономарева: картофель и макароны, приготовленные таким образом, содержат меньше калорий

Вот почему картофель и Ко со вчерашнего дня имеют меньше калорий

"Таким образом, картофель предыдущего дня содержит примерно на десять процентов меньше усвояемого крахмала, чем свежеприготовленный. Даже если их разогревают после остывания", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Так что лучше заправить картофельный салат овощным бульоном и небольшим количеством уксуса или легкого йогуртового соуса".

Продукты с большим количеством углеводов имеют довольно плохую репутацию и осуждаются как продукты, способствующие ожирению. Поэтому неудивительно, что все больше и больше людей едят низкоуглеводную пищу или вообще отказываются от углеводов.Но знаете ли вы, что вчерашний рис, макароны и картофель содержат меньше калорий, если они простояли в холодильнике ночь или дольше?Так называемый резистентный крахмал образуется при нагревании, при охлаждении крахмалистых продуктов. Это одно из пищевых волокон, которое проходит через тонкий кишечник в непереваренном виде и поэтому не содержит калорий.Но будьте осторожны: калории, уменьшенные за счет охлаждения, к сожалению, быстро компенсируются, если вы работаете с большим количеством масла или сливок в качестве ингредиента.Ранее МедикФорум писал о пользе тыквенного масла.

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