Врач Андреева рассказала, что лучше помогает при артрозе - холод или тепло?

При артрозе пораженный суставной хрящ деградирует до такой степени, что этот защитный слой между двумя костями часто теряется. В результате возникает боль, которая у многих больных усиливается, особенно в холодное время года. Это связано с тем, что зимой метаболизм работает медленнее, а синовиальная жидкость часто менее эластична.

"Тепло не имеет воздействия на воспаленные суставы, а только с окружающими мышцами. Потому что при артрозе всегда нужно охлаждать острое воспаление и использовать тепло только косвенно", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Охлаждение или согревание: как правильно лечить артроз

"Тепло помогает, когда у вас есть боль, но нет воспаления".

"Охлаждение помогает при остром воспалении и отеке. Существуют специальные повязки с охлаждающими подушечками для коленных суставов".

Помогает ли охлаждение или согревание при артрозе, зависит от того, воспалены пораженные суставы или нет. Тепло способствует циркуляции крови и, таким образом, снабжению питательными веществами разрушающегося суставного хряща. Однако теплоснабжение только усугубляет воспаление.Особенно зимой самое время красиво и тепло укутаться, надеть перчатки и толстые длинные носки, которые помогают при артрозе и предотвращают напряжение окружающих мышц.Если вы не уверены, есть ли у вас воспаление, вам лучше перестраховаться и. Вместо этого вы можете разогреть мышцы выше и ниже сустава и тем самым расслабить их.Охлаждающие гели также доказали свою эффективность при остеоартрите.может уменьшить. Однако нельзяРанее МедикФорум писал о пользе тыквенного масла.

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