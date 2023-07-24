Диетолог Мухина: питье парного молока может привести к поражающему мозг бруцеллезу

«Ни в коем случае нельзя ни пробовать парное молоко, ни пить его», - сказала доктор медицинских наук «Москве 24».

«Бруцеллез – это страшное заболевание, которое может поражать в том числе и головной мозг, когда в нем происходит образование очагов микроорганизмов», - предупредила Мухина.

Врач-диетолог Мухина констатировала в интервью: пить парное молоко опасно для здоровья.Мухина предупредила о высокой риске заражения бруцеллезом при употреблении парного молока. Бруцеллез является инфекцией, способной передаваться человеку от больного животного. Мишенями его переносчиков в организме могут быть многие органы. Одним из самых опасных последствий бруцеллеза является поражение головного мозга.Врач заявила, что в результате такого поражения возможно развитие у человека психических, параноидальных расстройств. Специалистка подчеркнула, что молоко после дойки должно подвергаться термической обработке – это защитит его от заражения вызывающими бруцеллез бактериями.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что постоянное употребление обезжиренных продуктов может вызывать инсулинорезистентность.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.