Диетолог Мухина: питье парного молока может привести к поражающему мозг бруцеллезу

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молоко

Диетолог Марият Мухина посоветовала россиянам никогда не пить парное молоко из-за риска заражения бруцеллезом.

Врач-диетолог Мухина констатировала в интервью: пить парное молоко опасно для здоровья.

«Ни в коем случае нельзя ни пробовать парное молоко, ни пить его», - сказала доктор медицинских наук «Москве 24».

Мухина предупредила о высокой риске заражения бруцеллезом при употреблении парного молока. Бруцеллез является инфекцией, способной передаваться человеку от больного животного. Мишенями его переносчиков в организме могут быть многие органы. Одним из самых опасных последствий бруцеллеза является поражение головного мозга.

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«Бруцеллез – это страшное заболевание, которое может поражать в том числе и головной мозг, когда  в нем происходит образование очагов микроорганизмов», - предупредила Мухина.

Врач заявила, что в результате такого поражения возможно развитие у человека  психических, параноидальных расстройств. Специалистка подчеркнула, что молоко после дойки должно подвергаться термической обработке – это защитит его от заражения вызывающими бруцеллез бактериями.

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Марият Мухина
Марият Мухина
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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