При заболевании раком щитовидной железы может краснеть лицо

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проверка щитовидной железы

О возможном покраснении лица в случае рака щитовидной железы сообщили специалисты из Cancer Research UК.

Врачи из Великобритании напомнили, что рак, возникший в организме человека, часто проявляется неспецифическими симптомами, которые легко принять за проявление других, гораздо менее опасных недомоганий. В частности, при заболевании раком щитовидной железы может краснеть лицо (чаще всего на нем появляются красные пятна, сопровождаемые ощущением покалывания или жжения).

Специалисты медицинской организации Cancer Research UК, специализирующейся на изучении раковых заболеваний, установили, что подобное покраснение лица бывает обусловлено избыточной выработкой кальцитонина – гормона, регулирующего соотношение фосфора и кальция в крови. Подобное изменение в гормональном балансе происходит при развитии медуллярного рака щитовидной железы.

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Также специалисты указали на другие симптомы, которые можно заметить при возникновении злокачественных опухолей в щитовидной железе, – это частая диарея и непроизвольное похудение, кашель при отсутствии простуды, появление комка или уплотнения впереди на шее, постоянная хрипотца в голосе.

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