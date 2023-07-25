Врач Филева: добавление молока в кофе и чай делает их менее полезными

«Чтобы организм получал максимальную пользу от кофе и чая, лучше не добавлять молоко в них постоянно», - отметила специалистка, беседуя с «Газетой.Ru».

«Поэтому лучше не выпивать более 1–2 чашек чая и кофе с молоком в день».

Врач Филева сообщила в интервью, что добавление молока в кофе и чай делает их менее полезными для здоровья напитками.В частности, молоко, смешиваясь с кофе или чаем, теряет часть своих полезных свойств. Филева пояснила, что данные напитки содержат такие вещества как танины, связывающие молочный белок казеин и ухудшающие всасываемость кальция из молочных продуктов. Кроме того, в них содержится кофеин: его сочетание с казеином является тяжелым для усвоения.Врач Филева добавила, что при добавлении в чай или кофе. молока снижает активность присутствующих в них антиоксидантов и полифенолов.Эксперт обратила внимание на то, что использование молока повышает калорийность напитков и делает их дополнительным источником насыщенных жиров. Избыточное потребление таких жиров способствует появлению проблем с высоким уровнем холестерина, сосудами и сердцем. Врач порекомендовала контролировать калорийность своего рациона и отдавать предпочтение «чистым» напиткам, не содержащим молока или сахара.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при проблемах с щитовидной железой нужно с осторожностью употреблять продукты, содержащие йод.

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