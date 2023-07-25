Врач Комарова рассказала о продуктах, которые нельзя есть во время менструации

104 Фото: https://unsplash.com/photos/txQVPsDpIjw
Врач Комарова рассказала о продуктах, которые нельзя есть во время менструации


Если желудок сводит и болит живот, то это обычные симптомы во время месячных, но терпеть их никому не приходится – ведь правильная диета во время менструации способна облегчить боль в середине тела.


Спазмы желудка, тошнота, переедание или перепады настроения — этот период приносит много неприглядных побочных эффектов. Важным фактором в этом является диета. Потому что, если вы едите неправильную пищу, вы можете стать еще хуже. Поэтому лучше обойтись без некоторых вещей в течение менструальной недели.

Вам следует избегать этого во время менструации


Мясо


Жирное мясо может негативно повлиять на ваши гормоны. Вот почему лучше держать руки подальше от гамбургеров и тому подобного.


Фаст-фуд


Конечно, вы хотели бы побаловать себя огромной порцией картофеля фри. 

"Вам лучше воздержаться от этого, потому что содержащиеся в нем трансжиры повышают уровень эстрогена. Это может усилить боль", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

Горох и фасоль


Они вызывают вздутие живота. Поскольку некоторым людям уже приходится сталкиваться с болью в животе во время менструации, это может усугубить ситуацию.

Напитки с кофеином


"Такие напитки могут усугубить предменструальный синдром (ПМС). Результатом могут быть перепады настроения, боли в животе или головные боли".


Кола, Фанта, Спрайт и другие напитки


Сладкие напитки абсолютно вредны для желудка во время менструации. Так что лучше пить чай.

Это важно помнить, когда речь идет о питании


Вы должны придерживаться здоровой диеты во время менструации. Поэтому лучше есть свежие овощи, фрукты и легкие салаты. 

"Есть несколько других продуктов, которые также могут помочь, в том числе цельнозерновые, лосось, овес, миндальное или соевое молоко, льняное масло или продукты, богатые железом, такие как шпинат, капуста, амарант, просо, чечевица, нут и тыквенные семечки. Апельсины, лимоны или лаймы содержат много витамина D и поэтому тоже полезны". 



Ранее МедикФорум писал о пользе томатной пасты.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Гинеколог развенчала популярные мифы о менструации
Боль во время месячных: можно ли считать это нормой?
Названы способы облегчить боль при менструации
Теги : советы врачей, менструации, вредные продукты
Нутрициолог Строков: вот что происходит в организме, когда вы едите миндаль каждый день
Невролог Ерохин: при аневризме мозга могут возникать симптомы пищевого отравления
Невролог Алехина: сыр пармезан и йогурт улучшает вашу память