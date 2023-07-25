Врач Комарова рассказала о продуктах, которые нельзя есть во время менструации
Если желудок сводит и болит живот, то это обычные симптомы во время месячных, но терпеть их никому не приходится – ведь правильная диета во время менструации способна облегчить боль в середине тела.
Спазмы желудка, тошнота, переедание или перепады настроения — этот период приносит много неприглядных побочных эффектов. Важным фактором в этом является диета. Потому что, если вы едите неправильную пищу, вы можете стать еще хуже. Поэтому лучше обойтись без некоторых вещей в течение менструальной недели.
Вам следует избегать этого во время менструации
Мясо
Жирное мясо может негативно повлиять на ваши гормоны. Вот почему лучше держать руки подальше от гамбургеров и тому подобного.
Фаст-фуд
Конечно, вы хотели бы побаловать себя огромной порцией картофеля фри.
"Вам лучше воздержаться от этого, потому что содержащиеся в нем трансжиры повышают уровень эстрогена. Это может усилить боль", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.
Горох и фасоль
Они вызывают вздутие живота. Поскольку некоторым людям уже приходится сталкиваться с болью в животе во время менструации, это может усугубить ситуацию.
Напитки с кофеином
"Такие напитки могут усугубить предменструальный синдром (ПМС). Результатом могут быть перепады настроения, боли в животе или головные боли".
Кола, Фанта, Спрайт и другие напитки
Сладкие напитки абсолютно вредны для желудка во время менструации. Так что лучше пить чай.
Это важно помнить, когда речь идет о питании
Вы должны придерживаться здоровой диеты во время менструации. Поэтому лучше есть свежие овощи, фрукты и легкие салаты.
"Есть несколько других продуктов, которые также могут помочь, в том числе цельнозерновые, лосось, овес, миндальное или соевое молоко, льняное масло или продукты, богатые железом, такие как шпинат, капуста, амарант, просо, чечевица, нут и тыквенные семечки. Апельсины, лимоны или лаймы содержат много витамина D и поэтому тоже полезны".
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