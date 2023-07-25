Врач Комарова рассказала о продуктах, которые нельзя есть во время менструации

Вам следует избегать этого во время менструации

Мясо





Фаст-фуд

"Вам лучше воздержаться от этого, потому что содержащиеся в нем трансжиры повышают уровень эстрогена. Это может усилить боль", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

Горох и фасоль

Напитки с кофеином

"Такие напитки могут усугубить предменструальный синдром (ПМС). Результатом могут быть перепады настроения, боли в животе или головные боли".





Кола, Фанта, Спрайт и другие напитки

Это важно помнить, когда речь идет о питании

"Есть несколько других продуктов, которые также могут помочь, в том числе цельнозерновые, лосось, овес, миндальное или соевое молоко, льняное масло или продукты, богатые железом, такие как шпинат, капуста, амарант, просо, чечевица, нут и тыквенные семечки. Апельсины, лимоны или лаймы содержат много витамина D и поэтому тоже полезны".

Спазмы желудка, тошнота, переедание или перепады настроения — этот период приносит много неприглядных побочных эффектов. Важным фактором в этом является диета. Потому что, если вы едите неправильную пищу, вы можете стать еще хуже. Поэтому лучше обойтись без некоторых вещей в течение менструальной недели.может негативно повлиять на ваши гормоны. Вот почему лучше держать руки подальше от гамбургеров и тому подобного.Конечно, вы хотели бы побаловать себя огромной порцией картофеля фри.Они вызывают вздутие живота. Поскольку некоторым людям уже приходится сталкиваться с болью в животе во время менструации, это может усугубить ситуацию.Сладкие напитки абсолютно вредны для желудка во время менструации. Так что лучше пить чай.Вы должны придерживаться здоровой диеты во время менструации. Поэтому лучше есть свежие овощи, фрукты и легкие салаты.Ранее МедикФорум писал о пользе томатной пасты.

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