Терапевт Белова: яблочный уксус помогает справиться с неприятным запахом подмышек

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уход за подмышками

Терапевт Александра Белова рассказала, что помогает взять под контроль запах, исходящий от подмышек.

Неприятный запах, вызванный сочетанием пота и бактерий на поверхности кожи, – одно из последствий жаркого лета. В беседе с порталом «МедикФорум» терапевт Белова перечислила способы, помогающие справиться с запахом подмышек.

Гигиенические привычки. По словам специалистки, поддержание хорошей гигиены является основой для хорошего телесного запаха. Подмышки в жару нужно мыть ежедневно, используя мягкое мыло, чтобы тщательно очистить их область и удалить бактерии, которые живут в потной среде.

Удаление волос в подмышках. Волосы, растущие здесь, могут задерживать пот и создавать питательную среду для бактерий, вызывающих отталкивающий запах. Их лучше сбрить или подстричь.

Антиперспирант на ночь. Для оптимальной эффективности этого средства его предпочтительнее наносить на вымытую кожу подмышек в поздние часы перед сном, говорит врач.

«Дышащие» ткани. Терапевт Белова отметила, что летом нужно избегать тесной одежды, которая может усилить потоотделение и рост бактерий. Вещи должны быть изготовлены из «дышащих» тканей, таких как хлопок или влагоотводящих материалов, которые обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха и минимизируют накопление пота.

Регулярная смена одежды. Медик поделилась советом: если вы склонны сильно потеть, носите с собой дополнительную рубашку или блузку и переодевайтесь в течение дня. Свежая одежда поможет избавиться от запаха подмышек и позволит чувствовать себя более комфортно.

Гидратация. Терапевт проинформировала, что достаточное употребление воды помогает регулировать температуру тела и уменьшает потоотделение.

Продукты питания. Александра Белова заявила, что некоторые продукты могут усиливать малоприятные запахи тела. В связи с этим следует ограничить потребления острой и пряной пищи, чеснока, лука, а также обработанных продуктов.

Яблочный уксус и другие натуральные средства. Эксперт обратила внимание на то, что яблочный уксус помогает справиться с неприятным запахом подмышек.

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«Нанесение смеси лимонного сока и воды или разбавленного яблочного уксуса на область подмышек может помочь нейтрализовать вызывающие запах бактерии».

Медицинская помощь. Терапевт Белова предупредила: неприятный запах, который сохраняется, несмотря на использование разных средств, может оказаться тревожным признаком, указывающим на основное заболевание, которое необходимо лечить. С таким необычайно стойким запахом нужно обращаться к врачу.

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Теги : запах пота, советы врачей, Александра Белова
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