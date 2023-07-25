Терапевт Белова: яблочный уксус помогает справиться с неприятным запахом подмышек

«Нанесение смеси лимонного сока и воды или разбавленного яблочного уксуса на область подмышек может помочь нейтрализовать вызывающие запах бактерии».

Неприятный запах, вызванный сочетанием пота и бактерий на поверхности кожи, – одно из последствий жаркого лета. В беседе с порталом «МедикФорум» терапевт Белова перечислила способы, помогающие справиться с запахом подмышек.По словам специалистки, поддержание хорошей гигиены является основой для хорошего телесного запаха. Подмышки в жару нужно мыть ежедневно, используя мягкое мыло, чтобы тщательно очистить их область и удалить бактерии, которые живут в потной среде.Волосы, растущие здесь, могут задерживать пот и создавать питательную среду для бактерий, вызывающих отталкивающий запах. Их лучше сбрить или подстричь.Для оптимальной эффективности этого средства его предпочтительнее наносить на вымытую кожу подмышек в поздние часы перед сном, говорит врач.Терапевт Белова отметила, что летом нужно избегать тесной одежды, которая может усилить потоотделение и рост бактерий. Вещи должны быть изготовлены из «дышащих» тканей, таких как хлопок или влагоотводящих материалов, которые обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха и минимизируют накопление пота.Медик поделилась советом: если вы склонны сильно потеть, носите с собой дополнительную рубашку или блузку и переодевайтесь в течение дня. Свежая одежда поможет избавиться от запаха подмышек и позволит чувствовать себя более комфортно.Терапевт проинформировала, что достаточное употребление воды помогает регулировать температуру тела и уменьшает потоотделение.Александра Белова заявила, что некоторые продукты могут усиливать малоприятные запахи тела. В связи с этим следует ограничить потребления острой и пряной пищи, чеснока, лука, а также обработанных продуктов.Эксперт обратила внимание на то, что яблочный уксус помогает справиться с неприятным запахом подмышек.. Терапевт Белова предупредила: неприятный запах, который сохраняется, несмотря на использование разных средств, может оказаться тревожным признаком, указывающим на основное заболевание, которое необходимо лечить. С таким необычайно стойким запахом нужно обращаться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие действия могут быть опасными для здоровья в жаркую погоду.

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